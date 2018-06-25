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迪斯尼和盧卡斯影業暫緩未來「星際大戰」電影的製作

鉅亨網2018/06/25 18:00
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電影「星際大戰外傳：韓索羅」的表現不如預期，成為星際大戰系列第一部虧損的電影，迪士尼 (DIS-US) 面臨強烈的批評，因此下一部預計在 12 月發布的獨立電影「最後的絕地武士」可能會推遲。迪士尼和盧卡斯影業正在退一步思考對未來「星際大戰」電影的想法。

在「星際大戰外傳：韓索羅」表現不佳，以及上週假期銷售的「星際大戰」玩具令人失望之後，越來越多的證據顯示人們對該系列電影日益厭倦。社交媒體的增長，也讓粉絲更能夠提出抱怨。

研究公司 Box Office Pro 的首席分析師 Shawn Robbins 表示：「每部星際大戰的電影在某種程度上都是分裂的，都取決於粉絲群的激情有多大。而現在社交媒體將這些聲音帶到了前面，使得這些輿論更加明顯。」

迪士尼在 2012 年以 40 億美元收購的「星際大戰」，從那時起迪士尼發行了四部流行電影。前三部電影賺取 10 億美元，而「星際大戰外傳：韓索羅」電影僅收入 3.44 億美元。

藉著星際大戰外傳，迪士尼在製作過程中轉向，並任命 Ron Howard 替任導演。然而這部電影並沒有在票房上得到回報。根據 B. Riley FBR Inc. 分析師 Barton Crockett 的說法，該電影工作室最終可能不得不在電影上削減 5000 萬美元。

在星際大戰外傳之前，「星際大戰」系列十分熱賣。 「星際大戰 8: 最後的絕地武士」受到了廣泛好評，並在全球籌集了 13.3 億美元，其中單從國內市場就籌集了 6.2 億美元。根據分析師 Wade Holden 的估計，前三部「星際大戰」電影的平均淨利為 8.71 億美元。其中亦包含商品做為收入來源。

好萊塢記者表示，盧卡斯影業公司總裁 Kathleen Kennedy 正退一步思考並計劃未來電影的方向，尤其是原定於 2019 年發布的「星際大戰 9」。

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