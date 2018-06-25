迪斯尼和盧卡斯影業暫緩未來「星際大戰」電影的製作

電影「星際大戰外傳：韓索羅」的表現不如預期，成為星際大戰系列第一部虧損的電影，迪士尼 (DIS-US) 面臨強烈的批評，因此下一部預計在 12 月發布的獨立電影「最後的絕地武士」可能會推遲。迪士尼和盧卡斯影業正在退一步思考對未來「星際大戰」電影的想法。

在「星際大戰外傳：韓索羅」表現不佳，以及上週假期銷售的「星際大戰」玩具令人失望之後，越來越多的證據顯示人們對該系列電影日益厭倦。社交媒體的增長，也讓粉絲更能夠提出抱怨。

研究公司 Box Office Pro 的首席分析師 Shawn Robbins 表示：「每部星際大戰的電影在某種程度上都是分裂的，都取決於粉絲群的激情有多大。而現在社交媒體將這些聲音帶到了前面，使得這些輿論更加明顯。」