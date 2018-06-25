遊戲界的Netflix？分析師看好美商藝電

上周五 (22 日) 華爾街分析師的大幅調升美商藝電 (EA-US) 目標價，他認為 EA 正在打造成為遊戲界 Netflix。另外，Needham 分析師 Laura Martin 重申了她對 EA 股票的買入評級，並將其目標價從 135 元上調至 170 元。

「千禧一代傾向於租用內容，例如 Spotify、Netflix、Hulu，而不是買下它，該公司擁有關於消費者觀看 / 播放 / 使用的數據的內容，可以用來編程，作為電子商務和廣告收入來源。」

Martin 認為，EA 從「遊戲即服務」吸引消費者訂閱電玩遊戲而不是購買遊戲來獲利。 該公司宣布推出一款名為 “Origin Access Premier” 的 PC 訂購遊戲服務，價格為每月 14.99 美元或每年 99.99 美元。訂閱 PC 遊戲服務讓用戶可以使用其資料庫中的 100 多款遊戲。該服務將於今年夏天推出，包括即將推出的 EA 遊戲如《勁爆美式足球 19》（Madden NFL 19）、《戰地風雲 5》（Battlefield 5）、《冒險聖歌》（Anthem）等

「如果 EA 的新 PC 訂閱服務成功，我們預計 EA 會為索尼 (6758-JP) 的 PlayStation 和微軟 (MSFT-US) 的 Xbox 上的遊戲增加高級訂閱層，」她說。「這項新服務將幫助 EA 與其最高價值的客戶建立更緊密的關係。」

EA 目前擁有約 400 萬用戶，平均每月支付 5 美元。這意味著 EA 在 2019 年的預訂收入將達到約 2.4 億美元， Martin 說，該公司 2019 年的訂閱收入價值 30 億美元，而新的 Origin Access Premier 服務將加速其訂閱營收。