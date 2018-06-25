立院二讀 實施空污總量管制環保署應會商經濟部

（中央社記者王承中台北25日電）立法院院會今天二讀空氣污染防制法第12條修正草案，表決通過環境保護署實施空污總量管制應「會商」經濟部，並報請行政院分期分區核定公告實施。

立法院臨時會院會約在下午4時35分，進入空污法第12條修正草案討論，接著朝野立法委員發言1小時後，約下午5時37分表決，出席91人，55人贊成、36人反對，通過民主進步黨立法院黨團所提出的再修正動議內容。

攸關朝野日前協商爭議的環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部的霸王條款，二讀條文規定，總量管制的規定，應於建立污染源排放量查核系統及排放交易制度後，由環保署「會商」經濟部，報請行政院分期分區核定公告實施。