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中央社

立院二讀 實施空污總量管制環保署應會商經濟部

中央社2018/06/25 18:09
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北25日電）立法院院會今天二讀空氣污染防制法第12條修正草案，表決通過環境保護署實施空污總量管制應「會商」經濟部，並報請行政院分期分區核定公告實施。

立法院臨時會院會約在下午4時35分，進入空污法第12條修正草案討論，接著朝野立法委員發言1小時後，約下午5時37分表決，出席91人，55人贊成、36人反對，通過民主進步黨立法院黨團所提出的再修正動議內容。

攸關朝野日前協商爭議的環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部的霸王條款，二讀條文規定，總量管制的規定，應於建立污染源排放量查核系統及排放交易制度後，由環保署「會商」經濟部，報請行政院分期分區核定公告實施。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀稍早在逐條討論時表示，雖然民進黨所提的再修正動議將會同修正為會商，但最後仍要行政院核准，顯示民進黨仍舊在打假球，站在空污治理的角度，條文應留給環保署更多手段治理空污，把決定權交給行政院，不禁懷疑環保署只是紙老虎。

民進黨立法院團書記長許智傑則告訴中央社記者，為讓議事順利進行、空污法順利通過後可以改善各地空氣品質，民進黨團參考在野黨團意見後，將會同改為會商，但要報請行政院核定，因為本就是行政院要負責。

立法院職權行使法規定，第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。(編輯：陳永昌)1070625

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