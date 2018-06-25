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娛樂

廖人帥Q & A一次說清楚　直言自己輸在這裡

娛樂中心╱台北報導2018/06/25 18:17
▲廖人帥不爽網友的批評。（圖／翻攝廖人帥臉書，2018.06.25）
▲廖人帥不爽網友的批評。（圖／翻攝廖人帥臉書，2018.06.25）

前CIRCUS成員廖人帥，今年金曲獎憑A-Lin〈未單身〉MV，入圍「最佳音樂錄影帶獎」，最後卻沒能拿獎，他憤而提前離席並在計程車內自拍比中指影片，還在臉書寫下髒話「FXXK」發洩，引發網友批評「沒風度」、「輸不起」，他似乎嚥不下這口氣，直接在臉書嗆網友，還以Q & A的方式一一回應大家，但解釋的到底有沒有理？請繼續看下去。

文中廖人帥提到，自己今年的作品，「跟大家差不多好，可能贏一點，也可能小輸一點，所以輸給同樣厲害，或是在評審心中略勝一籌的作品，這樣的結果，我覺得OK。」他更分析評審為何不選他的原因，「因為大部分獎項（尤其台灣），評審口味還是比較偏愛沉重或有社會議題的，當大家作品都有一定水準時，套用評審口味，請問愛情怎麼跟死亡比？」

以下是廖人帥臉書Q & A文〜〜

該說的實話還是得說!!! 今年入圍者大家實力平均(而去年我認真覺得我們的好非常多),今年入圍作品各有強的地方,也就是說今年我入圍的MV跟大家差不多好,可能贏一點,也可能小輸一點,所以輸給同樣厲害,或是在評審心中略勝一籌的作品, 這樣的結果,我覺得OK, 但既然參加了,當然想得獎,失敗了,我的情緒總可以不OK吧? (還是你們是我的情緒風紀股長?),雖然之前早就預測自己不會得獎,為何會這樣預測呢?因為大部分獎項(尤其台灣),評審口味還是比較偏愛沉重或有社會議題的,當大家作品都有一定水準時,套用評審口味,請問愛情怎麼跟死亡比?(我蠻在意這點的)

當然最重要的是,我心情不好比個中指打個FUCK,到到底底關你什麼事?過好你自己的人生重要,這是我的人生,你管到我這邊到底要幹嘛?

*以下Q & A:

1.XXX入圍幾次都沒得獎,人家也不會像你這樣?

我: 人家如何展現自己,到底關我什麼事? 如果在你眼裡我與大家不一樣,我覺得很好!

2."態度決定你的高度"?

我: 我覺得這是句勉勵人的話,但不是真理,國外明星.導演.饒舌歌手也很常直白的發表心中感受,沒高度了嗎? 他的人生過得比我們都好.

3.沒風度.沒品.輸不起?

我: 對! 我是不符合你們所定義的風度與品格!

4. 公眾人物所以你不能這樣?

我: 其實已經2018年了,每個人一支手機直播,你也是公眾人物!

5. 公眾人物所以你不能這樣?

我: 公眾人物到底不能怎樣啦? 規則你們訂嗎? 有說明書可以發給我嗎?

6. 公眾人物所以你不能這樣?

我: 關你屁事!

7.不爽就不要參加金曲獎?

我: 我要啊!如果創作出好的作品,入圍了,我當然要參加阿,我想得獎阿!倒是你不爽就不要看我FB吧!!!

8.就只有你的作品好(努力)，其他人的作品都不好(不努力)？

我: 我可沒這麼說,像你們這樣惡意曲解別人的想法,你們的品格就比較好?

既然你們那麼喜歡關於"態度決定你的高度"這種座右銘,身為天蠍座,記恨是我的專長,座右銘可能是君子報仇十年不晚!

 

關鍵字廖人帥金曲獎
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