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股債修正後 高息投資再現吸引力

鉅亨網2018/06/25 18:19
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美國就業數據強勁，通膨緩步增加，許多配息投資人擔憂要如何因應接下來的投資環境，才能不被通膨侵蝕掉投資報酬。在經濟持續成長的環境下，投資高息債券及高息股票類股有利可循，不僅債券值利率愈來愈高，標普低波動高股息指數的股利率及 ROE 也都持續攀升，預期經過這波股債的修正後，高息投資再現吸引力，布局上建議可建構平穩的投資組合或持有較平衡分布的配息基金。

鉅亨基金交易平台指出，在進入升息循環的初期，許多投資人會開始降低政府債券，並且增加信用風險高一些的高收益債比重，一來是因為政府債券更容易受到利率上升影響，而公司債與景氣的連動性較大；二來是因為目前資本市場資金相對寬鬆，且公司獲利率持續成長，使投資人對投資公司債券頗具信心。根據統計，債券的長期年化報酬率與債券殖利率高度相關，這代表在長期持有的狀態下，債券投資人若選擇較高殖利率的券種，就越有可能獲得較高的含息報酬。

鉅亨基金交易平台指出，經過前一陣子債券資產的修正，目前大多債券的殖利率都來到一年來的高點，不僅如此，高息股票類股的配息率更是逐步成長，同時高息股票類股通常有較高現金流量，同時說明這樣的公司有強勁的獲利能力。因此大部分配息基金的配息率也逐步上調，更加有利投資人配息現金流的規劃。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，高收益債基金深受國人喜愛，這與投資人的過去投資經驗和目前的市場狀況有很大的關係，但仍有進一步提升投資效率的方法，那就是納入資產配置的考量，建議布局上除了原本的高收益基金之外，也可同時參與股市增長的機會，並且將市場意外下修的可能性納入考量，尤其經過一輪資產價格修正，目前是建立部位的好時機。建議想要一兼二顧的投資人，第一要將投資眼光放長，第二要建構平穩的投資組合或是考慮持有較平衡分布的基金，才能安心領配息。

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