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〈工業生產指數〉5月年增7.05%連3紅 製造業受

鉅亨網2018/06/25 18:18
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經濟部統計處今 (25) 日公布 5 月工業生產指數 111.10，月增 7.63%，年增 7.05%，連續 3 個月正成長；5 月製造業生產指數 111.12，年增 7.24%，其中電子零組件業年增 9.38%，為主要貢獻來源，主因部分品牌手機新品推出，及新興科技應用擴增，帶動半導體高階製程需求強勁。

統計處公布，5 月工業生產指數經季節調整後，月增 1.3%，5 月製造業生產指數月增 7.07%，經季節調整後，月增 0.77%；5 月工業生產指數年增 7.05%，其中製造業年增 7.24%，礦業及土石採取業年減 5.47%，電力及燃氣供應業年增 5.49%，用水供應業年增 1.07%。

累計前 5 月工業生產指數 105.12，年增 5.37%；累計前 5 月製造業生產指數 105.79，年增 5.47%。統計處公布，5 月電子零組件業年增 9.38%，主因部分品牌手機新品推出及新興科技應用擴增，帶動半導體高階製程需求強勁，晶圓代工、DRAM、矽晶圓、構裝 IC 等顯著增產，積體電路業成長 17.56%；液晶面板及其組件業則因大尺寸面板較去年同期相對疲弱，年減 7.77%。累計 1 至 5 月，電子零組件業年增 9.28%。

化學原材料業年增 0.82%，連續第 13 個月正成長，主因全球經濟穩定擴張，市場需求增溫，加上原油價格上漲，帶動聚酯粒、SM、ABS 及 PVC 產銷續強，但部分石化廠檢修，抵銷部分增幅。累計 1 至 5 月年增 4.91%。

基本金屬業年增 2.92%，主因國際鋼價持穩，鋼品需求熱絡，推升棒鋼、鋼筋、鋼胚等增產，但部分銅箔業者因市場需求走緩，及生產設備檢修而減產。累計 1 至 5 月年減 0.19%。

電腦電子產品及光學製品業年增 19.74%，為 2015 年 2 月以來最大增幅，主因部分品牌手機新品上市，推升高階手機鏡頭生產動能，及電腦機殼、電腦風扇、網通設備等增產，加上國內 NB 生產增加。累計 1 至 5 月年增 6.10%。

機械設備業年增 17.50%，連續第 16 個月正成長，主因新興科技迅速發展，電子產業積極擴廠，加上智慧自動化需求挹注，帶動平面顯示器生產設備、其他專用生產機械、滾珠螺桿及線性滑軌等產能提升。累計 1 至 5 月年增 12.82%。

汽車及其零件業年增 7.16%，結束連續 3 個月負成長，主因客貨兩用車熱銷，加上部分車廠看好貨車需求而提前生產備貨，汽車零件亦因接單順暢而增產。累計 1 至 5 月年減 2.17%。

統計處指出，展望未來，隨著 AI、車用電子、物聯網、3D 感測等新興科技蓬勃發展，加上行動裝置新品零件備貨需求漸次釋出，將維繫電子零組件生產動能，另外，國際油價、鋼價續居高檔，提振石化、鋼鐵買氣，機械設備接單將續呈活絡，預期今年第 3 季製造業生產將延續 2016 年第 3 季以來的成長態勢。

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