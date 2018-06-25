遠航擬每班保留2至3個機位 供澎居民急用

（中央社澎湖縣25日電）澎湖縣政府今天與遠東航空簽「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」合作意向書，未來ATR或MD機型每航班提供2至3個機位，供急需居民搭乘，以縮短候機時間。

「澎湖居民應急或緊急醫療優先搭機」合作意向書，由澎湖縣長陳光復與遠航營運長曾金池代表簽署，議長劉陳昭玲與副議長陳雙全等人見證，對部分急需搭機往返台澎間的澎湖居民，不用再候補等待，是一大福音。

陳光復表示，澎湖地區居民偶爾因就醫或奔喪等急迫需求，感謝遠東航空公司率先促成此一合作優先搭機作業，讓澎湖居民往返台北、高雄及台中航線，一天之中共計有往返48架次，縣府設立有窗口平台，遠東有對接平台，有需求民眾可在一個小時內完成申請，可提供即時的協助及服務。