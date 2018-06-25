全家董監改選 泰山確定拿下3席

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (25) 日召開股東常會，通過每股配發現金股利 5.5 元，創歷年新高，配息率近 86，同時，董監事改選後，除原有一般董事未變，泰山維持一席董事外，新增的一席董事和一席獨董分別為泰山董事長詹益宏、以及由泰山推選的鉅業國際法律事務所主持律師梁懷信擔任。

董監改選過後，全家董事會由 7 位董事、2 位獨立董事改為 8 位董事和 3 位獨立董事。

全家說明，去年獲利成長主要來自本業成長，其中，既有店同店日成長約 3%，動能來自鮮食構造改革成效浮現，銷售年增 10%，再加上 EC 物流服務大幅成長，年寄取件數達 8000 萬件次，有效提升店舖營收和整體獲利。