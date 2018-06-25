NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈侯友宜：事前不知道吳敦義會來張善政點頭了將任陳學聖競選總顧問8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

全家董監改選 泰山確定拿下3席

鉅亨網2018/06/25 18:22
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (25) 日召開股東常會，通過每股配發現金股利 5.5 元，創歷年新高，配息率近 86，同時，董監事改選後，除原有一般董事未變，泰山維持一席董事外，新增的一席董事和一席獨董分別為泰山董事長詹益宏、以及由泰山推選的鉅業國際法律事務所主持律師梁懷信擔任。

董監改選過後，全家董事會由 7 位董事、2 位獨立董事改為 8 位董事和 3 位獨立董事。

全家說明，去年獲利成長主要來自本業成長，其中，既有店同店日成長約 3%，動能來自鮮食構造改革成效浮現，銷售年增 10%，再加上 EC 物流服務大幅成長，年寄取件數達 8000 萬件次，有效提升店舖營收和整體獲利。

轉投資部分，中國全家展店達 2177 店、進入九個地區，既有店日均營收年增超過 7%，整體經營狀態健康。

展望今年，全家表示，全年營運已訂定從「新零售、新會員經營和新複合加盟」三個策略面向切入，除全方位佈建倉儲物流，擴大物流寄取件速度並擴展溫層服務，會員經營也會透過不同客群的精準行銷，提升會員忠誠度。

另一方面，全家正積極開發新複合加盟業務，聚焦不受電商影響、以自動化設備運營的生活服務業種，提升加盟主的不同加盟業態選擇。

而在轉投資事業上，餐飲事業沃克牛排和大戶屋兩大品牌，管理效率浮現，餐飲事業店數擴展計畫將加快，尤其是大戶屋，瞄準熟齡健康的飲食商機，目標 2020 年店數翻倍，達到全台 60 家的規模。

全家去年合併營收 644.3 億元，年增 6.4%，稅後純益 14.07 億元，年增 2.2%，每股純益 (EPS)6.3 元；截至去年底止，總店舖數達 3154 家，淨增 97 店。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字連鎖超商全家泰山大戶屋headline
股債修正後 高息投資再現吸引力貿易戰憂慮籠罩 道瓊期指一...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan