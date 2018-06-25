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光碟雙雄慘摔跌停 外資買賣不同調

鉅亨網2018/06/25 18:29
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消費型光碟價格第 3 季看漲，然而光碟廠因原物料價漲，獲利恐受到壓抑。錸德 (2349-TW) 與中環 (2323-TW) 今 (25) 日雙雙跌停，錸德已連續 3 日遭外資賣超，中環今日則重回外資懷抱，獲外資大買 5545 張。

消費型光碟第 3 季因為供給減少，價格有機會繼續走揚，不過因為原物料上漲等因素墊高成本，加上光碟廠為搶進 B2B 市場等投入資本支出等，外界預估今年獲利狀況並不樂觀。

錸德今日以跌停價 14.6 元作收，成交量 4.17 萬張，外資接連 3 日釋出持股；中環則爆出 13.1 萬張，雖然同樣以跌停價作收，外資今日卻轉進買超 5545 張。

錸德接獲 Panasonic 的歸檔光碟訂單在 7 月即將量產，可望對下半年營收有助益；加上消費型光碟第 3 季價格有望持續走揚，錸德期待對整體營收有正面貢獻。

中環表示，由於消費型光碟供給減少，加上原物料漲價，造成價格提升，第 3 季消費型光碟價格雖然有機會繼續調漲，不過主要因素是成本增加，期待第 4 季達損益兩平目標。

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