參觀高雄車站新站　吳益政：別讓新站變成商圈毒藥

高雄車站周邊有著名的三鳳中街、長明街、大連街、及後驛等商圈。吳益政說，新站打破原有前後站的設計，變為一體的同時，對商圈到底是補藥還是毒藥，關鍵在於整個車站設計時的停車和人行動線規劃。他以先前和高市議會議長康裕成及商圈代表到韓國考察的經驗指出，首爾的車站規劃，在硬體上讓商圈從地上或地下連通，車站旅客出入可以和商圈無障礙連結、軟體上車站本身的商店跟週遭既有的商圈互補，擴大商圈機能，而不是以雷同的商品互相搶生意。

無黨籍高雄市長參選人吳益政今（25）日下午和大高雄觀光商圈總會長劉昭智及各大商圈會長，一同參觀即將完工的高雄車站新站，就新站與鄰近商圈的動線規劃進行討論。吳益政表示，必須先做好車站及周邊的停車、人行空間與動線規劃，未來車站與鄰近商圈的發展才能有效整合、共同發展。

大高雄觀光商圈總會長劉昭智表示，現在因為新站施工期間的動線設計不良，商機與生機已經大受影響，附近店家擔心未來新站完工營運，施工期的暫時影響會不會轉變成永久性的傷害，甚至有人認為高雄車站周邊將會成為下一個美麗島車站。



▲吳益政表示，必須先做好車站及周邊的停車、人行空間與動線規劃，未來車站與鄰近商圈的發展才能有效整合、共同發展。（圖／吳益政辦公室提供 , 2018.06.25）

對此吳益政做出具體回應，下星期將請市議會召開會議，邀集市府工務局、地政局、交通局、中央單位鐵道局、及中興、鼎漢兩家交通顧問公司，就新站的出入口動線進行報告。他表示，現在歐洲城市，如德國的斯圖加特、慕尼黑、西班牙畢爾包，無論是新建車站或舊站改建，都開始採取人行道直通到月台層的設計，未來高雄車站也應該效法歐洲這種「以人為本」的思維。此外吳益政也建議，高雄車站東西側的車流量大，如果能規劃從地下穿越車道，直接連結鄰近商圈，對於車站與商圈的共榮會更有幫助。

吳益政強調，羅馬不是一天造成的，高雄火車站也不是一天形成的，「城市規劃是百年大計，需要長期關心和有遠見的規劃，才能在最短時間發現問題、做最適當的規劃。」