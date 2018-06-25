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參觀高雄車站新站　吳益政：別讓新站變成商圈毒藥

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/25 19:38
▲無黨籍高雄市長參選人吳益政和大高雄觀光商圈總會長劉昭智及各大商圈會長，一同參觀即將完工的高雄車站新站。（圖／吳益政辦公室提供 , 2018.06.25）
▲無黨籍高雄市長參選人吳益政和大高雄觀光商圈總會長劉昭智及各大商圈會長，一同參觀即將完工的高雄車站新站。（圖／吳益政辦公室提供 , 2018.06.25）

無黨籍高雄市長參選人吳益政今（25）日下午和大高雄觀光商圈總會長劉昭智及各大商圈會長，一同參觀即將完工的高雄車站新站，就新站與鄰近商圈的動線規劃進行討論。吳益政表示，必須先做好車站及周邊的停車、人行空間與動線規劃，未來車站與鄰近商圈的發展才能有效整合、共同發展。

高雄車站周邊有著名的三鳳中街、長明街、大連街、及後驛等商圈。吳益政說，新站打破原有前後站的設計，變為一體的同時，對商圈到底是補藥還是毒藥，關鍵在於整個車站設計時的停車和人行動線規劃。他以先前和高市議會議長康裕成及商圈代表到韓國考察的經驗指出，首爾的車站規劃，在硬體上讓商圈從地上或地下連通，車站旅客出入可以和商圈無障礙連結、軟體上車站本身的商店跟週遭既有的商圈互補，擴大商圈機能，而不是以雷同的商品互相搶生意。

大高雄觀光商圈總會長劉昭智表示，現在因為新站施工期間的動線設計不良，商機與生機已經大受影響，附近店家擔心未來新站完工營運，施工期的暫時影響會不會轉變成永久性的傷害，甚至有人認為高雄車站周邊將會成為下一個美麗島車站。


▲吳益政表示，必須先做好車站及周邊的停車、人行空間與動線規劃，未來車站與鄰近商圈的發展才能有效整合、共同發展。（圖／吳益政辦公室提供 , 2018.06.25）

對此吳益政做出具體回應，下星期將請市議會召開會議，邀集市府工務局、地政局、交通局、中央單位鐵道局、及中興、鼎漢兩家交通顧問公司，就新站的出入口動線進行報告。他表示，現在歐洲城市，如德國的斯圖加特、慕尼黑、西班牙畢爾包，無論是新建車站或舊站改建，都開始採取人行道直通到月台層的設計，未來高雄車站也應該效法歐洲這種「以人為本」的思維。此外吳益政也建議，高雄車站東西側的車流量大，如果能規劃從地下穿越車道，直接連結鄰近商圈，對於車站與商圈的共榮會更有幫助。

吳益政強調，羅馬不是一天造成的，高雄火車站也不是一天形成的，「城市規劃是百年大計，需要長期關心和有遠見的規劃，才能在最短時間發現問題、做最適當的規劃。」

關鍵字吳益政高雄車站觀光商圈
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