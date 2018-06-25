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大學指考基隆人數創新低 706人報考

中央社2018/06/25 18:28
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）大學指定科目考試7月1日登場，受到少子化及考試入學分發名額逐年減少影響，基隆考區報考人數屢創新低，去年有745人報考，今年則僅706人，30日下午2時至4時開放查看試場。

海洋大學表示，基隆考區僅有18間試場，全部都設在海洋大學，試場分配以考生准考證號碼前6碼為試場編號，210176至210181試場在航管大樓，220237至220245、230040至230041及293001試場在延平技術大樓，試務中心及醫護站則設在海洋廳，考生可以上海大考試資訊專屬網頁輸入准考證號碼查詢。

海洋大學指出，今年指考有幾項重大變革，首次取消准考證，改用考試通知，考試通知雖然不是入場應試必要文件，但裡面有試場資訊及准考證號碼，還是建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊。

另外，考生應試時一定要依照簡章規定，攜帶採認的有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等，並禁止攜帶「穿戴式裝置」進入試場。

海洋大學為服務陪考家長，特別在夢泉餐廳、勇泉餐廳、機械B館229、329和429教室、延平技術大樓九淵廳及航管大樓一樓演講廳設置家長休息區，歡迎民眾多加利用。（編輯：方沛清）1070625

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