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中央社

中市身障桌球隊出征印尼 中市府授旗

中央社2018/06/25 18:26
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）由台中市身障者組成的桌球隊將前往印尼參加世界肢障桌球公開賽，台中市副市長林依瑩今天授旗時指出，市府長年支持身障運動，鼓勵選手們到戶外活動，甚至參賽為台灣爭光。

由台中市身障者組成的中福維他露桌球隊，今年派出11名選手及2名隊職員，29日赴印尼雅加達參加世界肢障桌球公開賽，預計7月6日回台。林依瑩代表市府授旗給台中市身障福利協進會理事長黃麒麟，為選手加油，預祝旗開得勝。

台中市運動局表示，這次參賽除爭取獎牌及累積經驗外，並培訓2018世界盃身心障礙桌球錦標賽國手，作為2019亞洲盃身心障礙桌球錦標賽、2020年東京帕運身心障礙桌球錦標賽的前哨戰。

林依瑩表示，台中市政府去年成立運動局，推廣全民運動，很開心中福維他露桌球隊再度代表台灣參加國際比賽。

林依瑩除肯定選手們豐富的參賽經驗外，更感謝他們努力為身障朋友樹立典範；對於維他露基金會的投入支持也表達肯定，林依瑩說，相信選手們將會以優秀的成績返回台灣。

黃麒麟則代表感謝各級政府單位及民間團體的關注與支持，包括義務教練、義務裁判、撿球志工們，長年累月的付出，才成就今日球隊的表現。

維他露基金會執行長侯至祥表示，很高興能支持公益、支持團隊與比賽，盼吸引更多人加入行列。他同時致贈加菜金期勉大家全力以赴，祝福球隊旗開得勝。（編輯：施燕飛）1070625

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