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比特幣違法吸金逾15億元 金管會未同意ICO募資

鉅亨網2018/06/25 18:45
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比特幣詐騙事件頻傳，爆出違法吸金逾新台幣 15 億元案，對此，金管會強調，迄今未同意任何 ICO（首次代幣發行）募資行為，是依證券交易法規定申報生效的個案，不當招募恐觸刑責。

調查局與台中地檢署接獲民眾檢舉，指出 IRS 國際儲備體集團台灣辦事處，涉嫌向民眾宣稱可藉投資比特幣賺取價差，民眾只要購買美金 100 元至 7000 元不等投資套餐，就可換取等值儲備金（RM）投資比特幣，違法吸金逾新台幣 15 億元，有上千人受害，且不乏律師、醫師。

金管會說明，ICO 是指企業透過發行比特幣等「虛擬商品」，銷售給投資人的募集資金行為。至於 ICO 所發行的虛擬商品是否屬證券交易法規範的有價證券，應視個案情況認定。

金管會進一步指出，當 ICO 所發行的虛擬商品屬於證券交易法規範的有價證券時，若 ICO 發行人未經金管會同意公開募資，可能涉有違反證券交易法規定，恐觸刑事責任，且刑事責任不會因為 ICO 發行人自行聲明非屬證券交易法的有價證券，而可以排除。

同時，金管會表示，截至目前為止，金管會未同意 ICO 募資依證券交易法規定申報生效的個案，呼籲社會大眾在投資 ICO 所發行的虛擬商品前，應充分了解 ICO 有關的投資安排，並在投資前審慎評估投資風險。

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