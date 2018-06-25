比特幣違法吸金逾15億元 金管會未同意ICO募資

比特幣詐騙事件頻傳，爆出違法吸金逾新台幣 15 億元案，對此，金管會強調，迄今未同意任何 ICO（首次代幣發行）募資行為，是依證券交易法規定申報生效的個案，不當招募恐觸刑責。

調查局與台中地檢署接獲民眾檢舉，指出 IRS 國際儲備體集團台灣辦事處，涉嫌向民眾宣稱可藉投資比特幣賺取價差，民眾只要購買美金 100 元至 7000 元不等投資套餐，就可換取等值儲備金（RM）投資比特幣，違法吸金逾新台幣 15 億元，有上千人受害，且不乏律師、醫師。

金管會說明，ICO 是指企業透過發行比特幣等「虛擬商品」，銷售給投資人的募集資金行為。至於 ICO 所發行的虛擬商品是否屬證券交易法規範的有價證券，應視個案情況認定。