第1屆政府服務獎　高市府雙機關績優獲獎

行政院第1屆政府服務獎今(25)日由院長賴清德親自頒獎，高雄市動物保護處之「流浪動物理想生活」專案，以創造流浪動物多元重生計畫深獲評審委員肯定，創下全國第一個獲獎的動保機關。而三民區第二戶政事務所則以智慧創新績效獲頒「整體服務類機關」獎。

高雄市動物保護處除了以動物需求為設計本位，打造五星級的燕巢動物保護關愛園區外，流浪犬多元重生計畫頗具新意，如流浪犬變身校犬計畫、訓練成為搜救犬的阿勇計畫、在寵物店櫥窗寄放流浪犬領養的偷天換日計畫、在農場擔任趨猴的Monkey Dog計畫，都引領全國爭相效仿，連園區的狗狗幫主「阿春」也都是流浪犬出身。