第1屆政府服務獎　高市府雙機關績優獲獎

行政院第1屆政府服務獎今(25)日由院長賴清德親自頒獎，高雄市動物保護處之「流浪動物理想生活」專案，以創造流浪動物多元重生計畫深獲評審委員肯定，創下全國第一個獲獎的動保機關。而三民區第二戶政事務所則以智慧創新績效獲頒「整體服務類機關」獎。
高雄市動物保護處除了以動物需求為設計本位，打造五星級的燕巢動物保護關愛園區外，流浪犬多元重生計畫頗具新意，如流浪犬變身校犬計畫、訓練成為搜救犬的阿勇計畫、在寵物店櫥窗寄放流浪犬領養的偷天換日計畫、在農場擔任趨猴的Monkey Dog計畫，都引領全國爭相效仿，連園區的狗狗幫主「阿春」也都是流浪犬出身。
三民區第二戶政事務所則以智慧戶政見長，臨櫃的號碼牌QR code一掃，即知等待號數及到號時間，免現場苦等，民眾也可以利用「戶政線上e指通」APP，手機申辦後直接取件，該APP也在先前榮獲2018智慧城市創新應用獎，由蔡英文總統親自頒獎。另外，交通局也以公車式小黃、多元計程車等多項計程車創新服務獲得本屆政府服務獎的入圍獎。
高雄市政府向來致力於為民服務品質之提升與推動，每年均榮獲政府服務獎(前為政府服務品質獎)的肯定，縣市合併以來，榮獲之獎項及入圍獎數六都排名第二，未來將持續朝向資通訊科技來輔助城市治理，邁向智慧城市治理新紀元。