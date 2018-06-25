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聚寶宮蕭府太傅百年北狩　拱範宮媽祖協同祈安遶境

保庇2018/06/25 18:00
聚寶宮蕭府太傅百年北狩　拱範宮媽祖協同祈安遶境（圖／保庇）
聚寶宮蕭府太傅百年北狩　拱範宮媽祖協同祈安遶境（圖／保庇）

（文／黃彥昇　民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）主祀蕭府太傅的雲林光大寮聚寶宮，北狩遶境祈福已經進入第三天，今(25)遶境的地點以板橋、新莊為主，與蕭府太傅一同北上遶境的還有雲林麥寮拱範宮的開山媽祖。

光大寮聚寶宮蕭府太傅百年北狩，今日遶境板橋、新莊。（圖／黃彥昇攝）
光大寮聚寶宮蕭府太傅百年北狩，今日遶境板橋、新莊。（圖／黃彥昇攝）

今日一早蕭府太傅由五股聚龍宮起駕，搭車前往板橋第一體育廣場，由徐府千歲會搭設的紅壇，待接駕過後，隨即展開遶境。雖然天氣炎熱，但並無損蕭府太傅與開山媽祖的信眾的堅定信心。

開基蕭府太傅（上方玻璃神龕內）與聚寶宮眾神明。（圖／黃彥昇攝）
開基蕭府太傅（上方玻璃神龕內）與聚寶宮眾神明。（圖／黃彥昇攝）

由於今次北狩據上一次蕭府太傅北狩已經超過一百年之久，因而廟方將這次的北狩稱為「百年北狩」。聚寶宮的吳居萬先生受訪時表示，之前蕭府太傅回中國祖廟謁祖後，曾指示了三件事，其中一件就是北狩。

蕭府太傅的神轎上坐滿了聚寶宮的眾神明，除了開基蕭府太傅居中，祂的左右大將徐府千歲、馬府千歲，保生大帝、保府千歲，先鋒日月吏大二使，以及許多供奉於聚寶宮的神明都參與這次北狩。

蕭府太傅十二班頭，橘袍紅鬚為中軍，綠袍為押差官。（圖／黃彥昇攝）
蕭府太傅十二班頭，橘袍紅鬚為中軍，綠袍為押差官。（圖／黃彥昇攝）
蕭府太傅中軍。（圖／黃彥昇攝）
蕭府太傅中軍。（圖／黃彥昇攝）

聚寶宮在此次北狩中最引人注目的除了蕭府太傅，必然就是祂的十二班頭，以橘袍紅鬚的中軍以及兩位綠袍的押差官率領，走在蕭府太傅的神轎前為神明開路。十二班頭並無太多花俏的步法，卻別有一番純樸、穩重的威嚴。

麥寮拱範宮開山媽祖共同北狩。（圖／黃彥昇攝）
麥寮拱範宮開山媽祖共同北狩。（圖／黃彥昇攝）

今晚蕭府太傅與開山媽祖會駐駕於新莊鎮安壇，明日則前往新竹、台中、彰化，最後返回雲林。

花面謝將軍神將。（圖／黃彥昇攝）
花面謝將軍神將。（圖／黃彥昇攝）
花面范將軍神將。（圖／黃彥昇攝）
花面范將軍神將。（圖／黃彥昇攝）

蕭府太傅本名蕭望之，是西漢的一代名臣與儒學學者，曾擔任太子太傅，負責教導漢元帝，後因遭受宦官與佞臣陷害而下獄，於獄中自盡展現氣節，福建泉州富美宮奉其為蕭府王爺、蕭府千歲。其信眾將蕭府太傅稱為「王爺總攝司」。

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關鍵字光大寮聚寶宮十二班頭拱範宮蕭府太傅
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