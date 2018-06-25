影／八卦山生態多樣性　文德國小師生打造森林小學

▲坐擁八卦山上的豐富自然資源，芬園鄉文德國小打造成為八卦山上的森林小學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

彰化縣芬園鄉文德國小，因為坐擁八卦山上的豐富自然資源，近年來在特有生物保育中心的協助下，進行生物多樣性的復育及保育工作，協助文德國小打造成為八卦山上的森林小學，因此，也吸引喜歡孩子在自然環境中快樂學習的家長，將孩子跨區送來文德國小就讀。

由於文德國小位於紫斑蝶遷徙的蝶道，也是灰面鵟鷹過境的區域，因此，生態資源豐富，在特有生物保育中心的協助帶領下，協助學校進行環境的生態復育，學校不僅每年在三四月份可以看到大量的紫斑蝶遷徙，其他月份也可以看到鳳蝶、灰蝶、斑蝶等各式的蝴蝶翩翩飛舞，還有領角鴞、五色鳥、青蛙等各式各樣的生物。



▲坐擁八卦山上的豐富自然資源，芬園鄉文德國小打造成為八卦山上的森林小學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

「不要干擾，更不可以抓！」獨角仙在每年的6月到9月出現，暑假就是獨角仙大爆發的季節，而除了特有生物保育中心以外，文德國小也透過芬園鄉農會四健會的協助，帶領學生去走查社區挑水古道，探查周遭的各式生物並進行專題研究，成果參加國際網界博覽會的比賽，也獲得很好的成績。



▲坐擁八卦山上的豐富自然資源，芬園鄉文德國小打造成為八卦山上的森林小學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

芬園農會理事長葉豐樑表示，文德國小能夠結合在地八卦山的生態資源，發展生態教育的課程，農會四健會也秉持著「身心手腦」並用的精神，提供學校發展生態教育所需要的資源，期待文德國小能夠成為我們芬園鄉最有特色的森林小學。



▲坐擁八卦山上的豐富自然資源，芬園鄉文德國小打造成為八卦山上的森林小學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

一年級顏筠羲小朋友說，我本來很害怕毛毛蟲，但後來知道它們會變成美麗的蝴蝶後，就不再那麼害怕了。而盧宥樺小朋友則說，我最愛獨角仙了，因為它很強壯；還有竹節蟲，因為它會變身讓人找不到。



▲坐擁八卦山上的豐富自然資源，芬園鄉文德國小打造成為八卦山上的森林小學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

校長李政穎表示，文德國小希望打造成為八卦山上生物多樣性的森林小學，我們很感謝特有生物中心專家的帶領，以及農會四健會資源的協助，讓文德國小能夠朝向這樣的目標邁進，而我們也會教導孩子如何與大自然相處，學習對生命、物種的尊重與關懷。