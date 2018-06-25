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首屆政府服務獎頒獎　桃園八德地政及復興衛生所獲獎

記者李春台／桃園報導2018/06/25 19:26
▲「第1屆政府服務獎頒獎典禮」今天舉行頒獎典禮，桃園市八德地政事務所以及復興區衛生所都獲得「整體服務類」地方機關的獎項。（圖／行政院提供, 2018.06.25）
▲「第1屆政府服務獎頒獎典禮」今天舉行頒獎典禮，桃園市八德地政事務所以及復興區衛生所都獲得「整體服務類」地方機關的獎項。（圖／行政院提供, 2018.06.25）

行政院長賴清德今（25）日出席「第1屆政府服務獎頒獎典禮」，恭喜30個機關獲得國家服務的最高獎項，並盼得獎機關作為其他機關學習的榜樣，在服務品質、效率及精神等既有基礎上，再加強「公開透明」、「公平共享」及「服務參與」，以精進政府的服務，讓國家持續進步。

賴院長表示，肯定國發會舉辦「政府服務獎」，對公務機關及同仁的辛勞，給予肯定。本屆獲獎機關包括中央及地方單位，並均具備三項特點：第一，運用科技展現創新精神，提供好的服務；第二，獲獎機關的同仁對政府依法的要求，皆奉獻付出，相當可貴；第三，具備開放政府的精神。

本屆「政府服務獎」共有174個機關參加評選，30個機關獲獎，包含20個「整體服務類」機關及10個「專案規劃類」機關。

國發會指出，「整體服務類」的獲獎中央機關包括：國軍新竹地區醫院、財政部中區國稅局、財政部台北國稅局大安分局、財政部國有財產署中區分署、中華郵政股份有限公司高雄郵局、勞動部勞動力發展署中彰投分署台中職業訓練場、行政院農業委員會林務局羅東林區管理處、行政院農業委員會水土保持局南投分局；獲獎的地方機關包括：新北市政府警察局、台北市動產質借處、新北市蘆洲區公所、新北市立圖書館、桃園市八德地政事務所、桃園市復興區衛生所、台中市西區戶政事務所、台南市六甲區公所、高雄市三民區第二戶政事務所、彰化縣溪湖地政事務所、嘉義縣新港鄉公所及基隆市仁愛區衛生所。

「專案規劃類」的獲獎中央機關包括：內政部國土測繪中心（測繪台灣 用心深耕–打造國家電子地圖）、財政部賦稅署（退稅便利Easy購–外旅退稅創商機）、交通部中央氣象局（震響守護你–地震資訊速報服務）、衛生福利部中央健康保險署中區業務組（醫療送到家）；獲獎的地方機關包含：台北市立聯合醫院（都會型社區安寧照護 醫療有其極限，讓生命都有善終的權利～以愛相伴病人最後一哩路）、台南市政府研究發展考核委員會（「公共服務更OPEN 行政效能看得見」 台南市民服務專線1999智慧升級專案）、台南市政府衛生局（科技防疫 現代蚊清）、高雄市動物保護處（建構友善動物特區–流浪動物理想生活）、屏東縣政府勞工處（被遺忘的農民職業災害保障）及澎湖縣政府衛生局（突破醫療大封印 菊島健康大躍進）。


▲賴清德恭喜30個機關獲得國家服務的最高獎項，並盼得獎機關作為其他機關學習的榜樣，在服務品質、效率及精神等既有基礎上，再加強「公開透明」、「公平共享」及「服務參與」，以精進政府的服務，讓國家持續進步。（圖／行政院提供, 2018.06.25）

關鍵字賴清德「第1屆政府服務獎頒獎典禮」八德地政事務所復興區衛生所
山坡地檢討　水利局7月辦展示審議

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