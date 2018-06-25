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全台201處易成孤島 內政部強化防災自救

中央社2018/06/25 18:56
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北25日電）內政部長葉俊榮今天表示，內政部首度完整盤點出全國共201處在災害發生時易成為孤島地區，要特別協助地方加強災前預防整備，若因天災形成孤島，民眾能具備一定自救待救能力。

葉俊榮今天視察104年蘇迪勒颱風形成孤島地區的新北市烏來區福山里，實地瞭解防救災整備情形，他在視察時做上述表示。

葉俊榮指出，擔任中央災害應變中心指揮官2年以來，每當遇颱風豪雨，常有落石崩塌或地基流失造成道路阻斷情形，一旦形成孤島，即威脅當地居民安全與生活，也造成災情掌握與救災應變上的困難，因此將易成孤島地區列為防災重點對象。

他說，消防署今年首度盤點出全國共有15縣市201處易成孤島地區，也就是曾經發生或可能因淹水、土石流及風災、道路橋梁中斷等災害，而導致主要聯外道路中斷且無替代道路的地區。區內約有3萬6380戶，9萬8614位居民。

葉俊榮表示，為落實自主防災，今年起推動的「災害防救深耕第3期計畫」，執行重點深耕至社區，除了要強化易成孤島地區避難收容處所設置、收容能量、物資儲備、籌組自衛編組，辦理防災教育及演練，落實平時的防災整備工作。

內政部表示，201處易成孤島地區，目前已有9成8(198處)設有避難收容所、9成以上(168處)至少有1種緊急通訊手段(衛星電話、偏鄉無線電或災害預警通報系統等)，於公眾通訊中斷時，仍能對外連繫。

此外，近9成至少有挖土機、卡車、推土機等常設道路搶修機具或訂有開口合約；8成有規劃直升機空投點、7成7有儲備糧食、近7成5曾辦理防救災訓練。

內政部指出，消防署已著手將易成孤島地區、收容所、預置道路搶修機具、防救災通訊設備、直升機起降、空投點等各項點位座標，結合居民人數、防救災通訊連繫窗口、收容所物資儲備、自衛編組、訓練情形等各項細部盤點資料，建置成「孤島圖資」，並將納入緊急應變管理系統(EMIC)，與災害情資及災害潛勢等圖資套疊。

葉俊榮強調，除了落實平時的防災整備工作外，更要提升居民災害應變及自救自助能力，當突發的災害發生時，在第一時間即能夠自助互助。（編輯：方沛清）1070625

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