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中華職棒／中職選秀會名單公布　李振昌最大咖

體育中心／綜合報導2018/06/25 19:05
▲中職選秀會名單。（圖／中職聯盟提供）
▲中職選秀會名單。（圖／中職聯盟提供）

中華職棒大聯盟2018年度新人選拔會今（25）日報名截止，共有54名好手通過審核，加上測試會獲得推薦的33名選手，共有88位選手投入今年選秀陣容。其中不乏擁有世大棒培訓隊以及中華培訓隊資歷的選手，備受矚目的旅美好手李振昌、陳品學，來自平鎮高中的投手古林睿煬及捕手戴培峰，也都是第一輪指名的熱門人選。


▲李振昌。（圖／美聯社／達志影像）

2018年新人選秀依守備位置區分為投手39名、捕手10名、內野手22名、外野手17名，其中有33人是在6月18日新人測試會中通過教練推薦參加，透過國手資歷報名的選手則有16位。包含2016年U23世界盃國手廖乙忠、賴智垣、高宇杰；2017世大運國手吳俊杰、陳麒源、王正棠以及同為U23世界盃國手的張皓緯、施冠宇等人。

具旅外資歷的參選選手共有4人，包括通過測試會的林驛騰、旅美選手李振昌和陳品學以及效力日本獨立聯盟的張竣龍。今年還有23名高中應屆畢業生參加選秀，如穀保王牌投手李承風、平鎮高中王牌投手古林睿煬及捕手戴培峰、擁有優秀阻殺絕技的興大附農李丞齡、興大附農張偉聖則是來自台東張家班、臺東體中胡冠俞是位投打二刀流的好手、高苑工商蕭憶銘則想超越學長廖健富，都是受到關注的年輕新戰力。

2018年新人選拔會將於7月2日晚間18時假台中好運來洲際宴展中心（台中市北屯區崇德路三段833號）舉行，當天現場也將開放250名球迷進場觀禮，若無法前往現場，則可以透過轉播觀看選秀會。

關鍵字中華職棒李振昌選秀狀元
等中職領隊會議　亞運名單仍難產

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