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三大法人賣超107億元 台積電除息外資砍不停 填息

鉅亨網2018/06/25 19:06
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台股今 (25) 日受到台積電除息未能順利啟動填息，加上鴻海也無力抗跌，終場下跌 112.46 點，以最低點 10786.46 點作收，摜破 10800 點。三大法人部分，外資及陸資賣超 88.77 億元，外資自營商賣超 1.11 億元，投信賣超 1.44 億元，自營商自行賣超 4.48 億元，自營商避險賣超 12.38 億元，合計三大法人賣超 107.07 億元。外資已是連 7 天賣超台股，續創 5 月以來新高，台積電遭外資連 5 賣，填息之路恐難走。

期貨部分，三大法人僅自營商相對偏多，外資續減碼多單 801 口，淨部位多單續降到 29018 口；投信加碼空單 15 口，淨部位空單來到 25603 口；自營商回補空單 2005 口，淨部位空單降到 5202 口，合計三大法人加碼多單 1189 口，淨部位空單也降到 1787 口。

外資今日賣壓持續壟罩，電金傳權值股都難逃殺機，其中面板雙虎友達及群創繼續高居外資賣超首位及第 7 名，鴻海及台積電也分居外資賣超第 2 名及第 3 名，其他電子權值股，包括仁寶、南亞科、光寶科、和碩、廣達、華邦電、南茂、彩晶、大同、緯創、京元電子、隆達、聯電等，外資賣超張數也均超過 2000 張。

傳產龍頭股部分，中鋼遭外資賣超逾 6800 張最多，台塑、台化、寶成、南亞、長榮、台苯、國喬等，外資賣超也超過 1000 張。

金融股今日繼續成為外資提款機，包括中信金、第一金、兆豐金、元大金、華南金、合庫金、台新金、新光金、富邦金、永豐金等，均遭外資賣超。僅開發金、國泰金、玉山金及國票金獲外資買超。

ETF 部分，外資則是連續 3 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 3 天賣超，轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名開發金，買超張數 9906 張，第 2 名中鴻，買超張數 7375 張，第 3 名中環，買超 5545 張，第 4 名義隆，買超 3745 張，第 5 名矽統，買超 3140 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 13665 張，第 2 名鴻海，賣超 13047 張，第 3 名台積電，賣超 11847 張，第 4 名仁寶，賣超 9420 張，第 5 名中信金，賣超 9400 張。

法人表示，外資今日操盤依然延續上周態度，賣超電金權值股，且今日除息的台積電，外資還持續賣超，顯示外資對台積電是否填息與否並不那麼在意，依然堅持要將資金先行抽離台股，也讓台積電填息之路蒙上陰影，對後續金控雙雄富邦金及國泰金的除息行情，也增添了變數。

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