三大法人賣超107億元 台積電除息外資砍不停 填息

台股今 (25) 日受到台積電除息未能順利啟動填息，加上鴻海也無力抗跌，終場下跌 112.46 點，以最低點 10786.46 點作收，摜破 10800 點。三大法人部分，外資及陸資賣超 88.77 億元，外資自營商賣超 1.11 億元，投信賣超 1.44 億元，自營商自行賣超 4.48 億元，自營商避險賣超 12.38 億元，合計三大法人賣超 107.07 億元。外資已是連 7 天賣超台股，續創 5 月以來新高，台積電遭外資連 5 賣，填息之路恐難走。

期貨部分，三大法人僅自營商相對偏多，外資續減碼多單 801 口，淨部位多單續降到 29018 口；投信加碼空單 15 口，淨部位空單來到 25603 口；自營商回補空單 2005 口，淨部位空單降到 5202 口，合計三大法人加碼多單 1189 口，淨部位空單也降到 1787 口。