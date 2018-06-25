青少年為好玩縱火燒機車 警逮兩嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北25日電）未成年的施姓青少年因一時好玩，日前竟在北市萬華區縱火燒機車，現場觀看後由54歲友人符男載離現場，警方循線透過社群軟體追蹤到施男，今天上午在桃園市拘提到案。
台北市警察局萬華分局於14日清晨5時7分接獲110通報，指轄內西寧南路附近發生火警，立即派昆明街派出所員警到場查處，並通報消防隊到場搶救，火勢撲滅後清查，共造成8部機車全毀、3部半毀、1部輕微損壞，還有附近停放3部汽車輕微燙傷，幸無人員傷亡。
警方初步調查懷疑是人為縱火，並由昆明街派出所、萬華分局偵查隊、市警局刑事警察大隊科技偵查隊組成專案小組，立即調閱週邊監視器進行調查。
經查畫面發現，有兩名犯嫌騎乘一輛機車到案發地點附近，機車上後座男子隨後自行徒步到案發現場，緊接著於火警發生後離開，轉至附近觀看火勢，等到火勢被撲滅後，兩嫌才騎車離去。
警方追查後通知54歲機車車主符男到案說明，他供稱當天載一名綽號「阿升」的男子到火災現場犯案，隨後再接應「阿升」離開。
經深入追查發現，「阿升」為一名未成年的施姓青少年，和家人都無聯繫，且近期才開始現蹤萬華區艋舺公園，和遊民們往來，但案發後即失聯，無人知道他的行蹤，造成警方查緝困難。
專案小組進而追蹤施男的通訊軟體和臉書動態資料，研判他可能藏匿在桃園市龍潭區中興路一帶，派員查訪發現他曾在當地一間網咖消費，警方經多日埋伏，終於在今天上午10時將施男拘提到案。
施男供稱，他是因好奇好玩，才在案發當天將報紙放到機車腳踏墊上點燃，隨即自行離去，不料卻引發火災。
全案詢後將兩人依公共危險罪嫌移送台北地檢署、台北地方法院少年法庭偵辦審理。（編輯：李亨山）1070625