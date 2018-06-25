青少年為好玩縱火燒機車 警逮兩嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北25日電）未成年的施姓青少年因一時好玩，日前竟在北市萬華區縱火燒機車，現場觀看後由54歲友人符男載離現場，警方循線透過社群軟體追蹤到施男，今天上午在桃園市拘提到案。

台北市警察局萬華分局於14日清晨5時7分接獲110通報，指轄內西寧南路附近發生火警，立即派昆明街派出所員警到場查處，並通報消防隊到場搶救，火勢撲滅後清查，共造成8部機車全毀、3部半毀、1部輕微損壞，還有附近停放3部汽車輕微燙傷，幸無人員傷亡。

警方初步調查懷疑是人為縱火，並由昆明街派出所、萬華分局偵查隊、市警局刑事警察大隊科技偵查隊組成專案小組，立即調閱週邊監視器進行調查。