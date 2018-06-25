今日人物》影／陳禹璇獲頒台灣護理學會獎學金

▲大葉大學護理系畢業生陳禹璇獲頒台灣護理學會獎學金，連續性的課程及臨床實習，讓她更確定成為一名護理師的志向。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

大葉大學護理學系畢業生陳禹璇，在應屆畢業生中護理實習成績第一名，獲頒台灣護理學會5000元獎學金。大葉大學護理暨健康學院院長蔡秀鸞說，今年第一屆學生已順利完成學業，即將在暑假報考相關證照，許多醫院都已釋出就業機會給護理系學生，平均一個學生至少有三個工作機會，薪資上看新台幣5萬元。

目前正在積極衝刺國考、希望能回家鄉台北服務的陳禹璇表示，她曾到彰基與彰化醫院實習，在外科病房實習時，照護到一位胰臟癌的病人，那次住院是為了做腫瘤切除手術，病人與家屬剛接受到罹患癌症的事實，情緒低落，對治療也不是很積極。

在她照顧病人的這20天，病患妻子常常抱著她大哭，一開始她有點不知所措，只能擁抱對方、安慰對方，時常關心他們的狀況，到了後期逐漸與病人和家屬熟悉後，才比較能給予他們心理支持，當她實習結束時，那位病人也從一開始的抑鬱寡歡，變成能與她愉快的聊天，也願意配合治療。



▲大葉大學護理系畢業生陳禹璇獲頒台灣護理學會獎學金，連續性的課程及臨床實習，讓她更確定成為一名護理師的志向。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

陳禹璇說，這次的實習經驗讓她深刻體認到，疾病的痛苦無法言喻，來自護理師的關懷與勉勵，能使病人產生無比的信念，而看到自己照護的病人痊癒出院，他們的臉上露出喜悅及對醫護人員的感謝，也讓她很有成就感。

陳禹璇表示，四年的學習過程讓她了解到做好護理師並不是那麼簡單的事，除了在護理專業上有一定認識，更需要對服務人群有熱忱，且擅長人際溝通。系上的三大理念影響她許多，在照護病人們時，給予無微不至的照護，不只是解決身體健康問題，也要能兼顧對人們的整體關懷。



▲大葉大學護理系畢業生陳禹璇獲頒台灣護理學會獎學金，連續性的課程及臨床實習，讓她更確定成為一名護理師的志向。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

蔡秀鸞指出，有感於護理人力不足，醫療院所出現護士荒，大葉大學在103學年度成立彰雲投地區第一個護理學系，自設立以來，老師們都盡全力帶領學生培養護理專業與服務精神，陳禹璇不論學業還是臨床表現都非常優秀，因此受到實習單位與台灣護理學會的肯定。