國際反毒日　中市警局辦粉絲抽獎

6月26日為國際反毒日，內政部警政署製作反毒宣導短片讓民眾迅速了解國際反毒日由來、新興毒品偽裝態樣等反毒知識，以保護個人不受毒品侵害。而為擴大短片宣導效益，臺中市政府警察局於當天在「臺中市政府警察局」臉書粉絲專頁，舉辦網路宣導活動，讓民眾點閱短片、留言後，還能抽獎送贈品，獎項因應當前世界盃足球賽風潮，準備了運動手錶、世界盃足球賽指定用球、知名廠牌籃球等，以提倡國人培養健康正當休閒活動習慣，拒絕毒品侵害，鼓勵大家一起踴躍參與。



▲國際反毒日上台中市警察局臉書粉絲專頁，就有機會拿好禮（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25 )