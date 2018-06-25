國際反毒日　中市警局辦粉絲抽獎

6月26日為國際反毒日，內政部警政署製作反毒宣導短片讓民眾迅速了解國際反毒日由來、新興毒品偽裝態樣等反毒知識，以保護個人不受毒品侵害。而為擴大短片宣導效益，臺中市政府警察局於當天在「臺中市政府警察局」臉書粉絲專頁，舉辦網路宣導活動，讓民眾點閱短片、留言後，還能抽獎送贈品，獎項因應當前世界盃足球賽風潮，準備了運動手錶、世界盃足球賽指定用球、知名廠牌籃球等，以提倡國人培養健康正當休閒活動習慣，拒絕毒品侵害，鼓勵大家一起踴躍參與。
▲國際反毒日上台中市警察局臉書粉絲專頁，就有機會拿好禮（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25 )
臺中市政府警察局局長楊源明表示，臺中市政府警察局除透過多元管道辦理反毒宣導外，亦積極建立臺中市社區大樓、校園、熱點等社區反毒網，「安居緝毒專案」執行成果經警政署評核為六都第1名，並於107年2月23日獲行政院院長公開表揚。另針對易衍生毒品的高風險場所及近期遭查獲多起毒品案件的營業場所，移請市府相關單位透過行政稽查及實施行政裁罰等方式約制，以跨局處合作，共同打擊毒品犯罪。107年1月至5月查獲毒品案2,196件、2,359人，將持續積極查緝，有效斷絕毒品來源。
▲應景世足賽，台中市警察局準備足球作為國際反毒日給民眾抽獎的贈禮（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.25)
臺中市政府警察局準備了時下最夯運動手錶、世足賽指定用球、知名廠牌籃球，送給各位粉絲朋友，想得到禮物，請跟著以下步驟，就有機會抽中好禮！
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在此貼文「＃TAG兩位以上朋友」並留言，留言內容須與宣導短片內容或反毒有關，如：「偽裝毒品我不碰、全民一起來運動」。活動期間自即日起至【國際反毒日】6/26（二）24時止。開獎時間：6/30前，得獎名單另於粉絲團公告
禮物獎項共有：【頭獎1名】Garmin v?voactive? 3運動手錶【貳獎3名】Adidas世界盃足球賽指定用球【參獎6名】斯伯丁spa76018籃球。