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記憶體旺+鋼品價量齊揚 5月批發營收年增7.4%

鉅亨網2018/06/25 19:11
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經濟部統計處今 (25) 日公布 5 月批發、零售及餐飲業營業額統計，受惠智慧科技應用擴展，帶動記憶體等電子零組件需求暢旺，加上鋼品外銷價量齊揚，5 月整體批發業營業額 8719 億元，年增 7.4%，連續 3 個月正成長；零售業年增 5.7%，餐飲業年增 3.9%，都是連續 4 個月正成長。

5 月批發業營業額月增 7.9%，經季節調整增加 4.6%，年增 7.4%，其中機械器具批發業年增 7.2%，主因智慧科技應用擴展，帶動記憶體等電子零組件需求暢旺；建材批發業年增 16.2%，主因鋼品外銷價量齊揚；家庭器具批發業年增 8.2%，主因天熱帶動空調出貨增加，加上比較基期低所造成；化學批發業則年增 13.5%，主因國際油價上漲推升塑化產品價格；累計前 5 月批發業營業額 4 兆 1129 億元，年增 4.5%。

5 月零售業營業額 3565 億元，月增 4.8%，經季節調整後增加 1.8%，年增 5.7%，其中綜合商品零售業的百貨公司年增 0.1%，超級市場因展店與集點換購活動，年增 7.3%，便利商店因輕食、飲料及冰品熱銷，年增 5.1%，量販店年減 0.7%；汽機車零售業因進口車及國產休旅車熱賣，年增 5.5%；資通訊及家電設備零售業因 3C 新品及涼夏家電買氣上升，年增 11.5%。

家庭器具及用品零售業因珠寶、鐘錶及隱形眼鏡業績成長，年增 12.0%；燃料零售業因油價較去年同期上揚，年增 19.0%；無店面零售業則因母親節檔期加碼促銷，年增 8.5%；累計前 5 月零售業營業額 1 兆 7516 億元，年增 4.7%。

5 月餐飲業營業額 398 億元，月增 6.5%，經季節調整後減少 0.2%，年增 3.9%，主因逢母親節聚餐及茶飲銷售旺季所帶動，其中餐館業受惠母親節聚餐商機，加上業者推出多元化餐點，年增 3.3%；飲料店業年增 9.2%，主因進入夏日茶飲旺季。；累計前 5 月餐飲業營業額 1961 億元，年增 4.0%。

經濟部指出，6 月批發業隨全球景氣穩健成長、智慧科技創新應用擴增，加上國際油價及原物料價格漲勢延續，預估批發業營收年增率續呈正成長；零售及餐飲業因逢端午節、畢業季及世足賽開打，加上高溫暑熱將帶動節能家電及消暑商品需求，預期零售及餐飲業營業額年增率可望持續成長。 

根據受查廠商對今年 6 月營運看法，按家數計算的動向指數批發業為 49.8、零售業為 50.3、餐飲業為 47.9；按營業額計算的動向指數批發業為 50.3、零售業為 51.7、餐飲業為 40.5。

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