美中貿易戰動搖中共統治？學者：不大可能

他表示，不少中國國內外的仇共者因此認為，貿易戰將改變中共政權，動搖中共統治；至於對溫和的自由派，雖然沒有那樣肯定，但也認為或是希望，美中貿易戰能讓中共內部產生某種變化。

鄧聿文在英國廣播公司（BBC）發表文章指出，美中貿易戰尚未短兵相接，陸股及人民幣已告大跌，中國東南沿海傳出出口慘淡甚至企業倒閉的消息，資本市場和社會「隱約彌漫著一股悲觀情緒」。

（中央社台北25日電）美中貿易戰當頭，陸股及人民幣應聲大跌，海外已出現中共統治基礎面臨動搖的臆測。但中國獨立學者鄧聿文認為，美中貿易戰若全面爆發，雖會重創中國社會，但不大可能重創中共的統治。

鄧聿文說，考慮到轉型時期中國社會的脆弱性，從絕對意義上講，美中貿易戰引發或促進一些極端情況的出現是有可能的。但要產生動搖政權的作用，似乎沒有這麼簡單。

他認為，中共政權的統治，建立在「對中國經濟和社會的管控」及「對軍警力量的絕對控制」；此外，由於意識形態洗腦及害怕社會動盪、國家分裂，人數應該不少的中國民眾，雖對中共的統治方式不滿，但仍「大體支持中國政府」。

鄧聿文表示，這些人包括行政官僚系統及其外圍組織，也包括基層民眾，且他們掌握社會的多數財富，是中共政權的「民意基礎」或「合法性」所在。除非美中貿易戰會損害這些人的利益，否則很難整體轉變他們對中共的支持。

他認為，美中貿易戰必須為中國帶來大規模失業、嚴重通貨膨脹、房價等資產價格暴跌，不僅危及基層民眾，也損害中產階級的利益，進而引發和串連中國社會原本存在對中共的不滿，出現普遍的反抗，中共政權統治的危機才會發生。

鄧聿文指出，即使貿易戰極端化引發失業及通膨，中國政府可重新喊出「保增長」，大興公共工程，問題並不難因應。其次，即使是大規模失業，雖可能出現工廠倒閉潮及大規模群眾事件讓中共頭疼，但人們也會因此縮衣節食，購買力降低，產生抵消通膨的作用。

此外，中國銀行業牢牢控制在政府手中，一旦美中戰火波及金融領域，只要銀行不發生系統性危機，金融業就不會垮。至於股市及房市，一旦股市因此「被消滅」，中國政府會更小心翼翼地呵護樓市。即使美國想打擊中國樓市，但中國的的土地掌握在政府手上。

他說，中國政府在處理失業和通膨問題上還是有經驗的，加上強力維穩，雖然失業大潮會引發社會悲觀情緒，進而傳染到社會各階層，但只要中共的「暴力統治基礎」沒有受到過分影響，再利用輿論引導「歸罪於美國」，並強調「團結」的重要，系統性的社會危機就難以形成，因應起來就相對容易。

鄧聿文認為，冷靜分析的結果是，美中若全面貿易戰，雖會重創中國社會，對中共構成嚴峻挑戰，但不大可能重創中共的統治。（編輯：邱國強）1070625