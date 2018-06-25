NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈侯友宜：事前不知道吳敦義會來張善政點頭了將任陳學聖競選總顧問台灣大寬頻500M上網$799
中央社

美中貿易戰動搖中共統治？學者：不大可能

中央社2018/06/25 19:04
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北25日電）美中貿易戰當頭，陸股及人民幣應聲大跌，海外已出現中共統治基礎面臨動搖的臆測。但中國獨立學者鄧聿文認為，美中貿易戰若全面爆發，雖會重創中國社會，但不大可能重創中共的統治。

鄧聿文在英國廣播公司（BBC）發表文章指出，美中貿易戰尚未短兵相接，陸股及人民幣已告大跌，中國東南沿海傳出出口慘淡甚至企業倒閉的消息，資本市場和社會「隱約彌漫著一股悲觀情緒」。

他表示，不少中國國內外的仇共者因此認為，貿易戰將改變中共政權，動搖中共統治；至於對溫和的自由派，雖然沒有那樣肯定，但也認為或是希望，美中貿易戰能讓中共內部產生某種變化。

鄧聿文說，考慮到轉型時期中國社會的脆弱性，從絕對意義上講，美中貿易戰引發或促進一些極端情況的出現是有可能的。但要產生動搖政權的作用，似乎沒有這麼簡單。

他認為，中共政權的統治，建立在「對中國經濟和社會的管控」及「對軍警力量的絕對控制」；此外，由於意識形態洗腦及害怕社會動盪、國家分裂，人數應該不少的中國民眾，雖對中共的統治方式不滿，但仍「大體支持中國政府」。

鄧聿文表示，這些人包括行政官僚系統及其外圍組織，也包括基層民眾，且他們掌握社會的多數財富，是中共政權的「民意基礎」或「合法性」所在。除非美中貿易戰會損害這些人的利益，否則很難整體轉變他們對中共的支持。

他認為，美中貿易戰必須為中國帶來大規模失業、嚴重通貨膨脹、房價等資產價格暴跌，不僅危及基層民眾，也損害中產階級的利益，進而引發和串連中國社會原本存在對中共的不滿，出現普遍的反抗，中共政權統治的危機才會發生。

鄧聿文指出，即使貿易戰極端化引發失業及通膨，中國政府可重新喊出「保增長」，大興公共工程，問題並不難因應。其次，即使是大規模失業，雖可能出現工廠倒閉潮及大規模群眾事件讓中共頭疼，但人們也會因此縮衣節食，購買力降低，產生抵消通膨的作用。

此外，中國銀行業牢牢控制在政府手中，一旦美中戰火波及金融領域，只要銀行不發生系統性危機，金融業就不會垮。至於股市及房市，一旦股市因此「被消滅」，中國政府會更小心翼翼地呵護樓市。即使美國想打擊中國樓市，但中國的的土地掌握在政府手上。

他說，中國政府在處理失業和通膨問題上還是有經驗的，加上強力維穩，雖然失業大潮會引發社會悲觀情緒，進而傳染到社會各階層，但只要中共的「暴力統治基礎」沒有受到過分影響，再利用輿論引導「歸罪於美國」，並強調「團結」的重要，系統性的社會危機就難以形成，因應起來就相對容易。

鄧聿文認為，冷靜分析的結果是，美中若全面貿易戰，雖會重創中國社會，對中共構成嚴峻挑戰，但不大可能重創中共的統治。（編輯：邱國強）1070625

李登輝結束琉球行 為台日關...暑假旅遊去 行前規劃別忘旅平險

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan