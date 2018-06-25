李登輝結束琉球行 為台日關係持續打拼

被問到對此次沖繩之行有何感想時，他表示，說到沖繩和台灣的關係，在戰爭期間，很多台灣人在沖繩犧牲了，知道要舉辦這些人的慰靈祭，就想代表台灣來參加，這四天看了很多，沖繩也進步很多，認為應藉由沖繩，讓台日關係更深化。

李登輝與夫人曾文惠一行今天上午從沖繩那霸機場搭機，下午返抵桃園機場。在那霸機場時，他接受媒體聯訪。

（中央社記者楊明珠沖繩那霸25日專電）前總統李登輝應邀到沖繩（琉球）參加二次大戰台灣戰亡者慰靈碑揭碑儀式，今天結束4天3夜的出訪。他表示，期待藉由沖繩，深化台日關係。

李登輝對於台日關係念茲在茲。被媒體問到「目前中國搶走台灣的邦交國，台灣和美國的關係良好，是不是獨立公投的好機會」時，他答說，時機是沒有錯，但不只是台美關係，也應加強台日關係才行，他覺得台灣的政府對日本政府各方面做得還不夠。要如何加強台日關係，是他此行目的之一。

李登輝被媒體問到，為了亞洲或世界的和平，他期待日本扮演什麼角色時答說：「日本至今的想法就是仰賴美國。日本應有背負（牽引）台灣、整個亞洲的想法才對。」

李登輝這次到沖繩出席台灣戰亡者慰靈揭碑儀式，被中國政府批評是在美化殖民統治的行為。對此，他表示，不用在乎中國反對，以前中國也經常在反對，根本不必在乎。

被問到，如果有機會，是否還想訪日，想到日本的什麼地方，李登輝說：「有（機會）啊，我還有時間，我還能活呢！我的年紀還有辦法，對不對？」

他說，還想到很多地方，譬如京都、大阪、北日本、北海道等地。

李登輝23日晚上，接受日台和平基金會及日本李友會設宴款待時和24日台僑晚宴上都發表日文演說，痛批中國霸權心態展露無疑，可說是當前亞洲最不安定的因素。

他今天被媒體問到連續兩天都在批評中國霸權一事。李登輝語氣強硬地說：「對啊！這是真的啊！這應該做的事情啊！台灣就要為了台灣奮鬥，不需要為了中國要弄什麼。」

記者問李登輝，訪日期間是否想念曾孫女，身上有沒有帶著曾孫女的照片，他答說：「有啊，在手機裡面都有，我要來日本的時候，她們也來送我，我下午回台灣，也會來迎接我。」

曾文惠今天陪在李登輝身旁面對記者。被記者問到這次訪日是否開心，她答說：「開心」。被問到是否買很多日本的東西時，她笑著說：「台灣也有很多日本的東西，和日本差不多，這裡有的台灣都有，我帶錢來，但一毛錢都沒花。」

23日日本首相安倍晉三訪問沖繩出席沖繩戰役的慰靈儀式，媒體高度關注安倍與李登輝是否會面。

知情人士對中央社透露，這次一開始就沒這樣的安排，但2015年7月23日李登輝訪問東京時，安倍確實到李登輝下榻、位於東京的飯店見面。

李登輝基金會秘書長王燕軍也表示，這次並沒安排李登輝與安倍兩人會面，兩人之間非正式私交上的聯繫常有，特定的節日或特定一些日子，比方說生日，雙方會有聯繫，但在公事上沒特定的聯繫。（編輯：郭中翰）1070625