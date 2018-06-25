零容忍政策背後 美非法移民是門大生意

（中央社美國艾爾帕索24日綜合外電報導）對參與移民事務的志工而言，利用移民困境獲利「很噁心」。但在德州的美墨邊界，非法移民是一門大生意，替私人監獄、信貸公司和小律師創造就業。
法新社報導，美國總統川普的「零容忍」移民政策，造成2000餘名兒童和他們試圖非法進入美國或尋求庇護的家人分離。德州則處於這場移民危機的中心。
儘管川普20日下令停止拆散家庭，但實際行動如何，仍充滿疑慮。無論如何，那些靠移民潮賺錢的人，荷包依舊繼續進帳。
根據美國移民暨海關執法局（ICE）統計，2017財政年度從墨西哥進入美國而遭美國邊境警察拘留者將近30萬4000人，其中逾2/3發生在德州。無怪乎德州擁有最多移民收容所。
其中1983年建造的休士頓收容所是美國現代史上首座民營監獄，由美國最大兩家監獄企業CoreCivic和GEO集團持有，兩企業都在紐約證券交易所掛牌。
CoreCivic在德州和ICE簽約經營4座收容所，GEO也在當地經營3座監獄，另有一座正在興建。
根據調查機構「符合公共利益」（In The PublicInterest，ITPI）的研究，獄政系統民營化帶來的經濟利益，會促使關押人數大增，即使輕罪也會遭羈押，例如非法入境。
GEO和CoreCivic的年度財報顯示，兩公司去年合計營收達40億美元（約新台幣1216億元）。而根據ICE的數據，2017財政年度美國收容所平均每日收容移民為3萬539人，今年度已衝上5萬379人。
目前的移民危機，也令美國一些民營庇護所受到嚴格檢視。遭美國邊境當局從父母或監護人身邊拆散的移民兒童，便是送到這裡。
根據德州法院的資料，州內共有31座兒童庇護所，當中爭議最大的，是「西南關鍵計畫」（SouthwestKey Programs）和美國衛生及公共服務部（HHS）難民安置辦公室（ORR）簽約經營的庇護所。
有些「西南關鍵計畫」負責管理的庇護所，遭州政府稽查人員指控違規。但根據彭博雜誌的資料，「西南關鍵計畫」今年仍將收到4億5800萬餘美元（約新台幣139億元）政府資金。
民營監獄和庇護所不是唯一從非法移民事業獲利的人。德州大學（University of Texas）名譽教授葛雷德（William Glade）指出：「這是一整個產業，且這個產業正在蓬勃發展。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070625