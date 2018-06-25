零容忍政策背後 美非法移民是門大生意

（中央社美國艾爾帕索24日綜合外電報導）對參與移民事務的志工而言，利用移民困境獲利「很噁心」。但在德州的美墨邊界，非法移民是一門大生意，替私人監獄、信貸公司和小律師創造就業。

法新社報導，美國總統川普的「零容忍」移民政策，造成2000餘名兒童和他們試圖非法進入美國或尋求庇護的家人分離。德州則處於這場移民危機的中心。

儘管川普20日下令停止拆散家庭，但實際行動如何，仍充滿疑慮。無論如何，那些靠移民潮賺錢的人，荷包依舊繼續進帳。

根據美國移民暨海關執法局（ICE）統計，2017財政年度從墨西哥進入美國而遭美國邊境警察拘留者將近30萬4000人，其中逾2/3發生在德州。無怪乎德州擁有最多移民收容所。