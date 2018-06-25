行動支持反毒 臉書大頭貼換特效框

（中央社記者韋樞台北25日電）財團法人林堉璘宏泰教育基金會攜手刑事警察局、插畫家「小學課本的逆襲」舉辦反毒記者會，呼籲大家在社群網站臉書大頭貼換上反毒特效框，用更多力量喚起青少年拒毒和警覺。

基金會去年舉辦首屆「堉璘台灣奉獻獎」，將新台幣3000萬元獎金與最高殊榮獻給從事戒毒工作34年的牧師劉民和，幫助劉民和擴大戒毒影響力，將原本在做的事情做得更廣、更好。

延續這股力量，基金會今年攜手內政部警政署刑事局，採用外號「小龜」的插畫家「小學課本的逆襲」設計的臉書（facebook）反毒特效框，希望透過數位平台喚起青少年對毒品的警覺心，目前已有不少名人響應。