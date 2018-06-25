行動支持反毒 臉書大頭貼換特效框

（中央社記者韋樞台北25日電）財團法人林堉璘宏泰教育基金會攜手刑事警察局、插畫家「小學課本的逆襲」舉辦反毒記者會，呼籲大家在社群網站臉書大頭貼換上反毒特效框，用更多力量喚起青少年拒毒和警覺。
基金會去年舉辦首屆「堉璘台灣奉獻獎」，將新台幣3000萬元獎金與最高殊榮獻給從事戒毒工作34年的牧師劉民和，幫助劉民和擴大戒毒影響力，將原本在做的事情做得更廣、更好。
延續這股力量，基金會今年攜手內政部警政署刑事局，採用外號「小龜」的插畫家「小學課本的逆襲」設計的臉書（facebook）反毒特效框，希望透過數位平台喚起青少年對毒品的警覺心，目前已有不少名人響應。
「小學課本的逆襲」插畫相當有趣，藉筆下志明與春桃對話，「我不吸毒，我ㄎ一ㄤ（台語: 天然呆）得很合法」或「會這麼ㄎ一ㄤ喔，我不想包尿布！」帶出反毒重要性，拉近與年輕人的距離。
基金會執行長陳明麗表示，劉民和34年來服務過6030名戒毒個案，對社會貢獻卓著。不過，戒毒是後端補救，希望透過教育從前端就幫年輕學子遠離毒品。
至於第二屆3000萬元得主，堉璘台灣奉獻獎將於6月底完成徵件，12月頒獎。
毒品包裝花樣百出，常被包裝成飲料、零食或糖果等樣態，做為派對、轟趴助興藥物。藥頭或同儕間還會用「朋友不會害你啦」或「你不敢喔！」等話術誘拐吸毒，青少年常被朋友行為吸引，或因同儕壓力而嘗試，當聽到這些「關鍵字」，一定要提高警覺，勇敢說不。
基金會說，號召全民一起換上反毒特效框，只要點選臉書大頭貼，選「加上特效框」搜尋「反毒就是一種奉獻」、「626國際反毒日」或「不藥騙我」任一就可輕鬆換上特效框；可使用連結https://goo.gl/Z4oDcp或到財團法人林堉璘宏泰教育基金會粉絲團參考說明方式。（編輯：李明宗）1070625