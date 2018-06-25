NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈八德地政復興衛生所　獲政府服務獎山坡地檢討　水利局7月辦展示審議台灣大寬頻500M上網$799
鉅亨網

夏普擬增資股價反創1年半新低 鴻海員工成另類受災戶

鉅亨網2018/06/25 19:18
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司夏普 (6753-JP) 宣布將進行增資，不過市場反應不佳，今 (25) 日股價跌破日圓 2500 元大關，讓去年以每股日圓 38 萬 5000 元 (每一股特別股得轉換為 100 股普通股) 取得夏普 C 類無表決權特別股的鴻海員工，市值縮水逾 30%，反成另類股價走跌受災戶。

夏普宣布，將透過公募增資、第三者配額增資等方式，預計籌募最高將達日圓 2162 億元的資金，其中透過公募增資所將發行的新股股數為 7837.5 萬股。

鴻海董事會在去年 12 月 29 日通過，將 2016 年所取得的夏普 C 類無表決權特別股總共 113 萬 6363 股，出售予由員工籌組成立之合夥企業 ES Platform LP，總金額約日幣 3524.9 億元。

鴻海所取得的夏普 C 類無表決權特別股，每一股特別股得轉換為 100 股普通股，經夏普本社同意始能轉換成具流通性之普通股。夏普將成為集團與員工共同的中長期投資目標，藉以吸引優秀人才留任，增強集團整體競爭力。

儘管夏普營運在社長戴正吳的努力下，2017 年財報順利稅後純益日圓 702 億元的成績單，也順利從 2016 年稅後虧損日圓 248 億元轉盈，讓鴻海董事長郭台銘設定的 2 年內夏普轉盈的高標順利達成。但是資本市場對於夏普卻毫不留情，2017 年夏普市值較 2016 年減少 32%，是東京證交所中市值縮水最多的企業。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字鴻海夏普增資特別股headline
佳總搶攻汽車車燈板市場 業...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan