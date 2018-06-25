佳總搶攻汽車車燈板市場 業績將逐步轉佳

上櫃 PCB 廠佳總 (5355-TW) 原以生產板卡類 PCB，在市場風向改變及競爭影響下，原投入 TFT LCD 面板模組的背光模組、鋁基板及 Light Bar 等產品，佳總董事長曾繼立今 (25) 日指出，公司去年起已朝汽車板方向開發客戶，目前也一一尋求認證中。

曾繼立說，在 3C 電子產品等 TFT LCD 面板模組背光模組、鋁基板及 Light Bar 等產品方面，去年起來自大陸 PCB 廠等競爭壓力加大，使該公司不得不尋求切入汽車板產品爭取經營利基，經過 1 年半努力，目前汽車板已有小量出貨等業績出現。