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影／Dream Big引爆夢世代全國籃球菁英訓練營

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/25 19:43
▲全國籃球菁英訓練營即將展開，彰化縣長魏明谷和縣議會議長謝典霖主持宣傳會，希望訓練更多為國爭光的籃球精英。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）
▲全國籃球菁英訓練營即將展開，彰化縣長魏明谷和縣議會議長謝典霖主持宣傳會，希望訓練更多為國爭光的籃球精英。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

Dream Big引爆夢世代全國籃球菁英訓練營，26日起將在明道大學開訓，主辦單位邀請美國NBA頂尖教練David Taylor前來擔任總教練，並匯集國、內外40多位菁英球員前來參與，希望提昇國內籃球運動素質，訓練更多為國爭光的籃球精英。


▲全國籃球菁英訓練營即將展開，彰化縣長魏明谷和縣議會議長謝典霖主持宣傳會，希望訓練更多為國爭光的籃球精英。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

為宣傳「Dream Big引爆夢世代全國籃球菁英訓練營」，彰化縣大彰國際青年商會25日上午在彰化縣議會一樓多功能廳舉辦宣傳會，彰化縣長魏明谷、彰化縣議會議長也是中華民國籃球協會理事長謝典霖、彰化縣大彰國際青年商會長曾上能等人與會，為活動集氣。


▲全國籃球菁英訓練營即將展開，彰化縣長魏明谷和縣議會議長謝典霖主持宣傳會，希望訓練更多為國爭光的籃球精英。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

魏明谷表示，Dream Big引爆夢世代全國籃球菁英訓練營為期三天6月26日至6月28日，邀請所有籃球菁英一起來到明道大學參與，活動並邀請兩位國際上傑出的籃球教練來訓練全國愛好籃球的青年朋友們，在這些報名的選手裡面，彰化縣就占了15%。


▲全國籃球菁英訓練營即將展開，彰化縣長魏明谷和縣議會議長謝典霖主持宣傳會，希望訓練更多為國爭光的籃球精英。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

彰化縣議長、也是中華民國籃球協會理事長謝典霖表示，這次大專籃球菁英訓練營為期三天，感謝主辦單位用心規劃、並邀請美國職籃NBA頂尖教練「大衛泰勒 (David Taylor)」、「柯瑞海茲(Cory Heitz)」等50多位海內外籃球教練與活動教練團，希望能引進國際化的籃球運動訓練模式與技巧，全台提昇國內籃球運動素質。


▲全國籃球菁英訓練營即將展開，彰化縣長魏明谷和縣議會議長謝典霖主持宣傳會，希望訓練更多為國爭光的籃球精英。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

主辦單位特別邀請曾指導NBA頂尖球星勇士隊湯普森 (Klay Thompson)、火箭隊哈登 (James Harden)、雷霆隊喬治 (Paul George) 等人的 David Taylor 教練來台擔任訓練營總教練，並且匯集40位菁英球員參與為期三天的菁英訓練營，包括今年UBA公開男一級 MVP 陳昱瑞、以及NCAA旅美好手吳永盛、林庭謙等人。


▲ 全國籃球菁英訓練營即將展開，彰化縣長魏明谷希望訓練更多為國爭光的籃球精英。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

大衛泰勒 (David Taylor)總教練表示，感謝能持續獲邀來台，和台灣頂尖籃球教練和選手們切磋球技，也相當樂見已協助栽培出，今年榮獲UBA公開賽男一級 MVP 的陳昱瑞、以及NCAA旅美好手吳永盛、林庭謙等人，希望能為推動深化台灣籃球運動貢獻心力。

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