菲警澄清：閒民無罪 違反市規才會被捕

（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）菲律賓警察總長今天指示所有警局，在逮捕各地違反市規民眾時，不要再使用「閒民」的字眼。

菲律賓國家警署（PNP）署長艾爾巴耶德（OscarAlbayalde）今天在警察總部召開的記者會上說：「我已經指示他們不要再用『閒民』這個詞，我多次重申，閒晃並不違法。」

艾爾巴耶德澄清，過去兩個多星期以來被捕的民眾，都是因為違犯了在地的市規，如未成年人士在宵禁時間遊蕩、民眾在街頭飲酒、抽菸、打赤膊、隨地便溺等，而不是單純因為在街頭閒晃。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日警告喜歡在街頭遊蕩的「閒民」最好回家，特別是在深夜，否則要有被警察帶走的準備。他並指稱，閒民都是潛在的麻煩製造者。