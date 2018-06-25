菲警澄清：閒民無罪 違反市規才會被捕

（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）菲律賓警察總長今天指示所有警局，在逮捕各地違反市規民眾時，不要再使用「閒民」的字眼。
菲律賓國家警署（PNP）署長艾爾巴耶德（OscarAlbayalde）今天在警察總部召開的記者會上說：「我已經指示他們不要再用『閒民』這個詞，我多次重申，閒晃並不違法。」
艾爾巴耶德澄清，過去兩個多星期以來被捕的民眾，都是因為違犯了在地的市規，如未成年人士在宵禁時間遊蕩、民眾在街頭飲酒、抽菸、打赤膊、隨地便溺等，而不是單純因為在街頭閒晃。
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日警告喜歡在街頭遊蕩的「閒民」最好回家，特別是在深夜，否則要有被警察帶走的準備。他並指稱，閒民都是潛在的麻煩製造者。
杜特蒂口中的閒民，菲人稱為tambay，源自英文stand by，按照一般菲人的理解，他們是無所事事、喜歡聚集在街頭巷尾喝酒、打屁的人，許多是失學青少年或是無業人士。
在杜特蒂發出警告後的第一週，菲國警方光是在大馬尼拉地區就逮捕了超過8000人，根據電視新聞報導，有人在自家門口打赤膊納涼被捕，有人在路口等朋友也被抓，還有人在便利商店外的座位閒聊時，被警察趨近盤問。
19日，大馬尼拉地區奎松市（Quezon City）一名因在自家附近閒晃而被捕的22歲男子，離奇死於警局拘留所，身上有多處瘀傷，事件導致逮捕「閒民」的行動受到激烈抨擊。
這是杜特蒂政府恢復治安的最新措施，但有民眾認為執法過於嚴苛，人權組織及社會學者也高呼在街頭無所事事不是罪，稱呼「閒民」無異於階級歧視。
他說，警方會在尊重人權的情況下繼續執行各城市的市規，也會與地方政府單位協調，以完善執行方式。（編輯：高照芬）1070625