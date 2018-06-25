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政治

吃滷肉飯被姚文智酸「太假」　柯文哲：不然去哪吃？

編輯中心／綜合報導2018/06/25 19:31
▲台北市長柯文哲用房子貸款 2 千萬打選戰， IG 也發文表示他在辦完貸款後就去吃滷肉飯，此舉遭民進黨台北市長參選人姚文智酸「太假了」。（圖／翻攝自柯文哲 IG , 2018.06.25）
▲台北市長柯文哲用房子貸款 2 千萬打選戰， IG 也發文表示他在辦完貸款後就去吃滷肉飯，此舉遭民進黨台北市長參選人姚文智酸「太假了」。（圖／翻攝自柯文哲 IG , 2018.06.25）

年底選戰進入白熱化，台北市長柯文哲日前在臉書宣布，取得太太陳珮琪同意後，已經用自家房子貸款 2 千萬來打選戰， 24 日也在 IG 發文表示，貸款完就去吃滷肉飯，但此舉被民進黨台北市長參選人姚文智酸「太假了」。對此，柯文哲今（ 25 ）日回應，自己是被帶去吃滷肉飯「中午總是要吃飯，不然要去哪裡吃？」

台北市長柯文哲傳出上周拜訪前立法院長王金平，談到和民進黨合作破局，認為「小英現在是被太后、太子掌控」，並影射太后是總統府祕書長陳菊，而太子則是民進黨派系新潮流。柯文哲今日受訪被問到此事，僅回應「不要告訴你」，還說「私底下聊天的話，轉一手再轉一手，這個就太誇大了」。

柯文哲和國民黨台北市長參選人丁守中近日先後拜會王金平，姚文智被問到是否會跟進時，斬釘截鐵地說自己從來沒想過，但話鋒一轉，批評柯文哲「早上搭公車上班，晚上卻跟政客、財團稱大哥」，還酸柯文哲跑去吃滷肉飯根本是「裝窮」。

對此，柯文哲表示，那天自己是被人帶去吃滷肉飯，且中午總是要吃飯的「不然要去哪裡吃？」至於年底選戰，不僅被藍綠圍攻，就連第三勢力如社民黨等也開始批評他，柯文哲則回應，要往好的方面想，有人講表示你還很重要。

貸款後的第一餐，幕僚：「請問這位先生瞬間負債兩千萬的感覺是...？」 - #只能苦笑 #你們不是當事人才笑得出來 #不要點太多菜拜托

柯文哲 Ko Wen-Je（@doctorkowj）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 24 日 上午 6:12 張貼

關鍵字柯文哲滷肉飯姚文智裝窮ig貸款台北市長
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