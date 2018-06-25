吃滷肉飯被姚文智酸「太假」　柯文哲：不然去哪吃？

年底選戰進入白熱化，台北市長柯文哲日前在臉書宣布，取得太太陳珮琪同意後，已經用自家房子貸款 2 千萬來打選戰， 24 日也在 IG 發文表示，貸款完就去吃滷肉飯，但此舉被民進黨台北市長參選人姚文智酸「太假了」。對此，柯文哲今（ 25 ）日回應，自己是被帶去吃滷肉飯「中午總是要吃飯，不然要去哪裡吃？」

台北市長柯文哲傳出上周拜訪前立法院長王金平，談到和民進黨合作破局，認為「小英現在是被太后、太子掌控」，並影射太后是總統府祕書長陳菊，而太子則是民進黨派系新潮流。柯文哲今日受訪被問到此事，僅回應「不要告訴你」，還說「私底下聊天的話，轉一手再轉一手，這個就太誇大了」。