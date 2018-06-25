影／校園種電進帳已逾1億元　二期58校接棒開發

魏明谷表示，縣府在104年就開始推動校園屋頂全面種電，第一階段已經有187所學校參與，回饋金比例24.3%，為全國第一，其中獲得最多回饋金的是北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小及湖北國小，回饋金目前累計已超過百萬元。



▲彰化縣政府推動校園太陽能種電計畫，今年辦理第二期計畫，盤點新增58校加入，縣府與得標廠商簽約，並發表歷年校園種電成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

魏明谷指出，這次繼續推動第二期計畫，共有58所學校參加，回饋比例18%，屬於施工比較困難的地方。第三階段將針對學校風雨球場或是運動空間場域進行全面種電，目前約有43所學校有意加入。在校園種電發電量的部分，第一期約31MW、第二期約6MW、第三期約9MW，第三期預計7月發包，未來2年建置完成後，學校可說是全面種電完成，期許透過校園種電，讓每個學校在未來的20年都有穩定的財政收入。。

經濟部能源局主秘蘇金勝指出，彰化有獨特的資源條件，在魏明谷的努力下，在太陽光電的部分推動公有屋頂的設置，目前已有31MW的成果，整個彰化縣的太陽光電已經有247MW，占全國比例也有百分之10幾，目前全國太陽光電的總設置量也超過2GW，太陽光電的設置也加速成長。



▲彰化縣政府推動校園太陽能種電計畫，今年辦理第二期計畫，盤點新增58校加入，縣府與得標廠商簽約，並發表歷年校園種電成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

魏明谷強調，彰化縣率全國之先進行校園種電，校園種電回饋比例也為全台最高，縣府是以公開且集體式的公開標租策略，讓廠商降低成本，提高回饋金比例，且縣府是零出資，是將場域及屋頂租給太陽能業者建置，這些收入都留給學校自行運用，其中北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小及湖北國小等校回饋金目前累計已達百萬元以上，多數學校也已獲得數十萬元。