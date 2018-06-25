影／校園種電進帳已逾1億元　二期58校接棒開發

彰化縣政府持續開發綠電有成，校園第二期種電計畫，共盤點58所學校經整建後加入種電行列，經公告標租，25日上午於縣府中庭舉辦簽約暨成果發表會，彰化縣長魏明谷與元晶太陽能科技股份有限公司董事長廖國榮也當場簽訂契約並宣布校園種電第二期計畫啟動，縣內許多國中小校長都到場參與，展現支持彰化縣校園種電政策的決心。
▲彰化縣政府推動校園太陽能種電計畫，今年辦理第二期計畫，盤點新增58校加入，縣府與得標廠商簽約，並發表歷年校園種電成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）
魏明谷表示，縣府在104年就開始推動校園屋頂全面種電，第一階段已經有187所學校參與，回饋金比例24.3%，為全國第一，其中獲得最多回饋金的是北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小及湖北國小，回饋金目前累計已超過百萬元。
▲彰化縣政府推動校園太陽能種電計畫，今年辦理第二期計畫，盤點新增58校加入，縣府與得標廠商簽約，並發表歷年校園種電成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）
魏明谷指出，這次繼續推動第二期計畫，共有58所學校參加，回饋比例18%，屬於施工比較困難的地方。第三階段將針對學校風雨球場或是運動空間場域進行全面種電，目前約有43所學校有意加入。在校園種電發電量的部分，第一期約31MW、第二期約6MW、第三期約9MW，第三期預計7月發包，未來2年建置完成後，學校可說是全面種電完成，期許透過校園種電，讓每個學校在未來的20年都有穩定的財政收入。。
經濟部能源局主秘蘇金勝指出，彰化有獨特的資源條件，在魏明谷的努力下，在太陽光電的部分推動公有屋頂的設置，目前已有31MW的成果，整個彰化縣的太陽光電已經有247MW，占全國比例也有百分之10幾，目前全國太陽光電的總設置量也超過2GW，太陽光電的設置也加速成長。
▲彰化縣政府推動校園太陽能種電計畫，今年辦理第二期計畫，盤點新增58校加入，縣府與得標廠商簽約，並發表歷年校園種電成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）
魏明谷強調，彰化縣率全國之先進行校園種電，校園種電回饋比例也為全台最高，縣府是以公開且集體式的公開標租策略，讓廠商降低成本，提高回饋金比例，且縣府是零出資，是將場域及屋頂租給太陽能業者建置，這些收入都留給學校自行運用，其中北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小及湖北國小等校回饋金目前累計已達百萬元以上，多數學校也已獲得數十萬元。