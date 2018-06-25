影／7個「超異能者」搶賭場　展現魔幻賭技

電影《神佈局》將揭開一場神祕鬥智的賭局。由安東尼奧班德拉斯飾演的高登，扮演幕後主使者，誘導麥克（米勒斯畢科維奇飾演）涉入一個又一個冒險旅程，他們利用超能者帶領進入潛意識的世界，並展現出神入化的魔幻賭技。
麥克是位集機智酷帥於一身，勇於賭錢的犯罪天才，他布下一個深思熟慮的完美賭局，以騙過賭場系統、計算牌組合機率、改變隱藏設備、利用心理技巧戰術等，想在歐洲皇家賭場大撈一筆。然而賭局上，就在篤定贏錢的那一刻，他驚覺自己栽在另一名擁有超能力的對手上。
瞬間他的獵金美夢不但蒸發，完美騙局也被揭穿，賭場老闆要求他得在7天內償還賭場所有損失，不然只有死路一條，麥克很瞭，單靠他自己一人，需要花90天才能夠再策劃一次賭局來還錢。聰明絕頂的他決定將計就計，在7小時內找到一群擁有念力移物、瘋狂催眠、透視機器、幻覺傳遞、心靈感應的超異能者，來幫他贏回賭場的錢…。
▲安東尼奧班德拉斯（左）扮演幕後主使者，誘導米勒斯畢科維奇涉入一個又一個冒險旅程。（圖／星泰娛樂，2018.06.25）
《神佈局》為了真實呈現故事情節，拍攝的地點跨越全歐洲到俄羅斯，更以特效加乘呈現許多超能者運作的神祕世界。片中賭博場景選在位於俄羅斯黑海海岸亞速夫城（Azov-City），這家全球頂尖奢華的賭場中實際拍攝。