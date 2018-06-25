影／7個「超異能者」搶賭場　展現魔幻賭技

電影《神佈局》將揭開一場神祕鬥智的賭局。由安東尼奧班德拉斯飾演的高登，扮演幕後主使者，誘導麥克（米勒斯畢科維奇飾演）涉入一個又一個冒險旅程，他們利用超能者帶領進入潛意識的世界，並展現出神入化的魔幻賭技。

麥克是位集機智酷帥於一身，勇於賭錢的犯罪天才，他布下一個深思熟慮的完美賭局，以騙過賭場系統、計算牌組合機率、改變隱藏設備、利用心理技巧戰術等，想在歐洲皇家賭場大撈一筆。然而賭局上，就在篤定贏錢的那一刻，他驚覺自己栽在另一名擁有超能力的對手上。