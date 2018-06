授權孫安佐買槍恐坐牢？　李文勸孫鵬別返美

▲(左起)孫安佐、狄鶯、孫鵬動向備受關注。(圖/翻攝狄鶯臉書,2018.06.25)

李文也質疑,孫安佐去美國短短4個月,不好好唸書,反倒買了這麼多彈藥、槍枝,以及「開玩笑」恐怖威脅,若是最後發生悲劇,要怪誰?更直言這次聯邦政府是「幫了」孫安佐一個忙,要不然像他這樣太瘋狂、太自由、太任性、太炫耀的人,似乎真的會發生不可挽回的悲劇。

李文臉書全文:

《李博士每日英文俚語》“straw purchase- 購槍漏洞。”(當一個人本身沒有持槍權,因為未成年,幫派分子,精神狀況,有犯罪記錄原因等,要求其他人可以合法買槍的人幫忙買)

美國有很多的州包括賓州,假如家長,朋友,幫派分子的女朋友,幫21歲以下買槍的話是違法的,要坐牢的。諷刺的是很多在美國的不到18歲的青少年不能買香菸,不能買噴的油漆罐,寵物店裡不能買青蛙,金魚和沙鼠等,可是居然可以讓其他的人幫他買彈藥和槍。

ATF美國煙酒槍砲及家人爆裂物管理局和聯邦政府,可以追溯到孫學生是用了誰的信用卡在網路公司非法賣彈藥/槍枝。ATF可以用他們的gun tracing 槍枝痕跡追蹤方式,找到當初的信用卡是誰的。美國有很多的州包括賓州,假如家長,朋友,幫派分子的女朋友,幫21歲以下買槍的話就要坐牢。罪立是“felony of third degree三度重罪。” 賓州的法律是最多要做7年牢,罰款$15,000美金。(Felony of the third degree. 7 years — $15,000。Third-degree, Not more than seven years in prison and up to $15,000 in fines.)還好孫學生購買了只有一支槍,要不然有兩支槍以上的話,就要做強制性的5年牢(每一支槍是5年,在2012賓州是唯一的州,因為有一位警察被“漏洞槍枝購買”槍殺,那時候有一個新的法律叫做”The Bradely Fox Bill“就是為了這個警察而有了條款。在賓州必須要強制性坐牢)聯邦政府對亂買槍的人,在買槍ATF Form 4473的表上面撒謊的人是很嚴格的,最高可以坐牢10年。在賓州各縣也會專注非法/未成年買槍的違法行為。要注意的是,就在孫學生住的Delware County縣裡面,州長,DA,和眾議員就在今年的4/18通過了對“違法買槍”的法律。第一次的straw purchase就升級到重型案。

信用卡是孫學生的父母給他的,授權給他用,不過他是未成年,用學生簽證在網路買的彈藥,槍枝等,那你的父母要付所有的法律責任。

這麼多個月以來,父母也沒有出來說孫學生是沒有他們授權買的,要不然他們就需要報警,這樣信用卡公司才會還你錢。就算報警了,為了一些彈藥的錢,你的寶貝兒子也會有不好的記錄。還有家長千千萬萬不要撒謊購買槍和彈藥是買來幹什麼用的,要不然也會被聯邦政府抓起來坐牢10年。所以還好孫鵬已經昨天趕快回來了(假如信用卡是他的名字下)要不然他也有可能會被提告就不好了。上次賓州的DA也說了,30天以內有可能會有更多的罪名給孫學生。DA也公開譴責了孫學生的父母關於槍枝/彈藥的教育和安全。奉勸孫鵬不要再回去美國了,以防萬一,要不然家裡兩個“孩子”都坐牢了那媽媽就不用“活”了吧。孫鵬可以放心吧,台灣與美國之間訂有司法互助協議,但屬資訊交換等方面,並不包括引渡。

在10/19/2016,就在孫學生發生的鎮裡面有一位23歲的Erika Kulp買了兩只槍和50個子彈,在購買槍枝的申請表ATF Form 4473上面謊報是她自己使用,可是給了她不能有槍和彈藥的男朋友(有精神病記錄),最後被判刑5-7年。

近年來墨西哥大毒梟會給錢給很多在德州的年輕人幫他們買槍。ATF一查到,這些無知,法盲的“幫兇們”就會坐上10年的聯邦監牢,將來的夢想/學業/工作全部泡湯了。

《李文博士槍枝彈藥禮儀》

其實當一個教育者,孫學生的父母最應該做的不是“鼓勵”小孩玩,買槍枝,子彈。做槍迷,軍迷等。可是真正的要做的是”學槍“而不是”玩槍“。應該要做好完全的功課和防備的措施。比如,在美國這麼多槍的國家,有責任感的家長會: 讓小孩子去上美國步槍協會NRA訓練課程,那邊除了開設手槍小班教學,還有實彈射擊訓練。此外他們還提供8小時的手槍課程,結束後NRA的證書妥妥到手。

家裡有槍的父母需要做一個好示範,不能鬆手, 需要高度重視,要預防:

自殺症,風險症,脆弱/敏感症,冒死膽大個性,不聽服從,頂嘴,過動症,憂鬱症,缺乏注意力,精神狀況,情緒症,愛炫症,興奮症,焦慮症,不夠專心,容易激怒,喜歡亂開玩笑,藐視症,不能控制的荷爾蒙,要有裝槍的保險箱,槍要上鎖,小孩的成熟度,家規,槍規,槍枝彈藥的安全規矩,信用卡控制等。(美國有四個州有嚴格的法律家裡的槍必須鎖在一個有鎖的櫃子裡面。)

在台灣我看狗都不上狗狗學校的,反而是“菲傭變成了狗的訓練培訓師”,家長不自己照顧好小朋友們,家長過度保護要不然就過度自由,家長不好好的研究/做功課關於留美的事情。。。。所以是不是就不要渴求孫學生的家長會做好槍枝的一切的(海外)監督呢?

也許他們在台灣就無憂無慮,自由的過火,沒大沒小,法盲,不關心國際新聞,自我,無所謂的心態,所謂的那一些私立貴族野雞學校,只是要你的學費,誰管你的孩子的異常行為呢?

當然我個人覺得美國法律應該多加強在懲罰亂賣槍的槍店還有網路槍店。可是槍枝氾濫的情況太龐大了。ATF和聯邦真的是人手/體力/時間/研究/調查不夠。有些槍店怕被“威脅,報復”只有乖乖的賣了。

不要忘記在美國每一個禮拜會有一個12歲的小孩被槍的意外死掉。下一個會是誰呢? 這次所幸聯邦政府“幫了”孫學生一個忙。要不然像他這樣的太瘋狂,太自由,太任性太炫耀的人。。。到達一個人生地不熟的小鎮,在4個月以內不好好讀書,卻瘋狂的買那麼多的彈藥/槍枝,加上亂“開玩笑”恐嚇威脅。。。有可能會造成更多的悲劇,一發不可收拾。最後要怪誰呢?We ALL know who to blame!