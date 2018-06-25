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華碩手機Q2快攻 上半年出貨量已超標 Q3電競手機

鉅亨網2018/06/25 19:28
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華碩 (2357-TW) 衝刺手機獲利，今年採取快攻策略， 4 月新機先行上市，ZenFone 5 系列隨著韓國男神孔劉來台，再度刺激買氣。迎接第 3 季，華碩將再祭出首款電競手機 ROG Phone，據內部人士指出，華碩今年初設定 1200 至 1300 萬台出貨量，以每月進程估算，現在已經稍稍「超標」。

華碩的手機快打策略，目前已經收到部分成效，法人指出，華碩今年初訂下的 1200 至 1300 萬台手機出貨量，依各月擬定進度觀察，已經稍微「超標」，接下來第 3 季擬推出首款電競手機 ROG Phone，期待刺激手機消費市場。

華碩預計將於第 3 季推出首款電競手機 ROG Phone。（圖：華碩提供）
華碩預計將於第 3 季推出首款電競手機 ROG Phone。（圖：華碩提供）

華碩今年 4 月開賣 ZenFone 5，24 小時內就刷下 12 萬台訂單；據華碩統計，ZenFone 5 連續兩個月都寫下台灣 Android 系統單月銷售冠軍；ZenFone 5Z 則是 6 月起開放預購，10 天突破萬台大關。

華碩昨 (24) 日再度祭出韓國男神 ZenFone 5 孔劉限定版，宣布 ZenFone 5 系列機種全數到齊，董事長施崇棠不僅開心跟孔劉自拍，ZenFone 5 銷售賣出好成績，讓施崇棠在台上向粉絲深深鞠躬將近 10 秒之久。

華碩今年力拚成為全球第 7 家出貨成長並貢獻獲利的手機公司，年初規劃先行在 MWC 發表新機，並計畫推出電競手機，預期 4 月新機上市出貨，第 2 季開始貢獻顯著，第 3 季將大量出貨；全年手機出貨量目標為 1200 萬至 1300 萬台。

華碩預估，今年第 2 季手機營收有望季增 30%，約 130 億營收；今年下半年手機事業有望重回獲利軌道。

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