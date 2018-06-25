立院二讀 燃氣發電排放經許可有條件開放

（中央社記者王承中台北25日電）立法院院會今天二讀空污法第14條修正草案，表決通過電業為執行緊急防制措施，或配合降低燃煤發電，致增加燃氣發電的排放量，經審核許可後，不受許可證登載的排放量限制。

立法院臨時會院會約在下午6時許，進入空污法第14條修正草案討論，接著朝野立法委員發言近一小時後，約晚間6時52分表決，出席90人中，56人贊成、34人反對，通過民主進步黨立法院黨團所提出的再修正動議內容。

二讀條文規定，因氣象變異或其他原因，致空氣品質有嚴重惡化之虞時，各級主管機關應即採取緊急防制措施。電業為執行緊急防制措施，或配合降低燃煤發電，致增加燃氣發電的排放量，其增量得報經中央目的事業主管機關審核，並經環保署許可後，可不受許可證登載的排放量限制。