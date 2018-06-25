南院再展青花柳葉鳥紋盤　「圓滿」修復成果

經察勘，當時「青花柳葉鳥紋盤」並未受到任何外力影響，後由借展的日本大阪市立東洋陶瓷美術館出川哲朗館長檢視盤體後表示：「古文物有一定壽命，這個盤子碰巧比較短。」

去(2017)年7月18日的上午，故宮博物院南部院區執行開館例行檢查時，發現來自日本的「揚帆萬里—日本伊萬里瓷器特展」展廳內，第一個展櫃首件展品—「青花柳葉鳥紋盤」竟然受損並脫離支架。經送精密修復，將自28日起到12月28日止，再於南院以「圓滿」為題，展出修復成果。

再經院內組修復團隊檢測盤體、分析數據，做科學化的驗證，確認其崩壞的原因，日本專家指定以「金繕」方式進行修補。故宮南院指出：「似也應了西方諺語『每一朵烏雲都鑲有銀邊』。在黏合、描漆與敷金的每一個過程，故宮的同仁都竭盡心力。

南院說明，近400歲的，綴上了美麗的金線修護後，盤體中央呈現出如英文字母「Ｙ」狀的修補痕，宛若金色的生命線，讓將「青花柳葉鳥紋盤」如獲新生。

故宮南院為了慶賀「青花柳葉鳥紋盤」，將展覽主題定為「圓滿—『青花柳葉鳥紋盤』修復成果特展」，既是象徵裂成3塊的盤子，經過巧手再造而圓滿收功，同時也隱喻南院開館後與日本大阪市立東洋陶瓷美術館締結姐妹館的圓滿合作。

南院邀請大眾6月28一起再到S204展廳，一起鑒賞「青花柳葉鳥紋盤」中柳葉再飄、鳥鳴再起的「圓滿」再現。