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圖輯／吳念真首部音樂劇「再會吧　北投」熱賣未演先加場

圖輯／記者林柏年2018/06/25 19:45

  • ▲《再會吧北投》舉辦卡司記者會。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲《再會吧北投》舉辦卡司記者會。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲《再會吧北投》舉辦卡司記者會。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲吳念真編導《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲吳念真編導《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲柯一正、王彩樺演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲柯一正、王彩樺演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲柯一正、王彩樺演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲陳竹昇、于子育演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲陳竹昇、于子育演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲陳竹昇、于子育演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲陳竹昇、于子育演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲方宥心、楊大正、林雨萱演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲方宥心、楊大正、林雨萱演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲林雨萱演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲楊大正演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

  • ▲方宥心演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）

綠光劇團睽違十多年再度演出「再會吧　北投」音樂劇，由陳明章及吳念真攜手合作。今（25）日舉辦卡司記者會，擔任編導的吳念真帶領演員王彩樺、柯一正、于子育、陳竹昇、楊大正、林雨萱、方宥心等人出席。「再會吧　北投」未演先加場，演員實力堅強，集合老中青三代，「滅火器」楊大正首度參與音樂劇演出，加上林雨萱、方宥心等實力唱將，金馬影帝陳竹昇首度開口歌唱與能歌能演的于子育飾演夫妻，導演柯一正及王彩樺也有精采演出橋段。

關鍵字再會吧 北投吳念真王彩樺陳竹昇林雨萱方宥心楊大正
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