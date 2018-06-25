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今日暖新聞》影／寶山活水無盡藏-紀寶活油畫書法展

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/25 19:59
▲退休校長紀寶活舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法展」，展出作品進行義賣，義賣所得估計兩百多萬，裸捐給彰化師大幫助校務與學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）
▲退休校長紀寶活舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法展」，展出作品進行義賣，義賣所得估計兩百多萬，裸捐給彰化師大幫助校務與學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

彰化縣退休校長紀寶活是位集教育、藝文和公益都有特殊表現的傳奇人物，目前在母校彰化師大，舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法展」，本次展出油畫作品24件、書法對聯4幅及書法作品1件，件件皆是紀校長之精心創作，油畫畫風比較偏印象派，也有半抽象及野獸派畫風，展期至8月31日，將把預估兩百多萬的義賣所得捐給彰化師大充當教育基金，贏得各界讚賞。


▲退休校長紀寶活舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法展」，展出作品進行義賣，義賣所得估計兩百多萬，裸捐給彰化師大幫助校務與學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

紀寶活生長在台中梧棲的窮困家庭，從小就在繪畫展現天賦，考上國立藝專時沒錢吃飯繳學雜費，被台北縣樹林鎮的山佳護國寺續祥老師父收留寄居在寺裡，幫師父繪製山水圖，以奇怪的半工半讀方式完成學業，再考上國立彰化師大及國立台師大教育研究所。


▲退休校長紀寶活舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法展」，展出作品進行義賣，義賣所得估計兩百多萬，裸捐給彰化師大幫助校務與學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

從國中校長退休的紀寶活校長，因幼年家境清寒，就學期間因沒錢住宿，只能睡在教室，在教授引薦下才寄居寺廟，幫老師父畫佛像，也從此開啟多元繪畫的因緣，先後就讀台藝大美術系，再讀彰師大特教系以及前往台灣師大就讀教研所，藝文根基雄厚，分別在教育、藝文和公益等方面都有特殊表現。


▲退休校長紀寶活舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法展」，展出作品進行義賣，義賣所得估計兩百多萬，裸捐給彰化師大幫助校務與學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

紀寶活曾獲總統召見三次，更榮獲師鐸獎、百歲百傑、八德獎、遠見雜誌票選「帶動台灣進步」百位平民英雄等七百多個大小獎項，成為杏壇傳奇人物；紀寶活退而不休，更精進於繪畫創作，這回在彰化師大進修學院所展出的油畫作品，畫風偏向印象派，也有半抽象和野獸派畫風，件件都是精心之作，作品內涵深具慈祥氣，深受行家喜歡。


▲退休校長紀寶活舉辦「寶山活水無盡藏～油畫書法展」，展出作品進行義賣，義賣所得估計兩百多萬，裸捐給彰化師大幫助校務與學生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

書法方面則是以屢次在日本勇奪大獎的隸書為主、隸篆為輔；紀寶活校長基於感恩彰化師大的栽培與厚愛之恩，將把展出所有書法和畫作全部提供義賣，義賣所得估計約有兩百多萬，將全數捐給彰師大充當教育基金，悲天憫人情懷，廣受各界讚揚。

關鍵字紀寶活油畫書法展義賣八德獎百歲百傑
從生態脈絡中孕育生命歷程政府服務獎　高市府雙機關績優獲獎

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