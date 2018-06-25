美中貿易戰未歇 全球資金流向美元資產

新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，6月14至20日基金資金流向顯示，股票型基金資金大幅淨流出129億美元，但美國股票型基金仍獲資金淨流入51億美元，為主要股票型基金資金流入區域。

因此，對美中貿易戰觀望的氛圍中，市場資金避開風險性較高資產，選擇流向包括美股在內的美元資產。

梁珮羚分析，美中貿易談判進展反覆不定，近期摩擦升溫，造成資金撤離多數風險性資產，因美國基本面強勁，且前兩週美國聯邦準備理事會升息1碼，政策方向偏向鷹派，即便美元在整理階段，仍相對新興市場貨幣走強。

（中央社記者潘智義台北25日電）美中貿易戰未歇，富蘭克林投顧協理梁珮羚指出，在風險趨避因素下，全球資金流向相對穩健的美元資產，仍須留意高檔震盪拉回壓力。

同一期間，日本股票型基金為資金淨流出18億美元，歐洲股票型基金資金淨流出27億美元；整體新興市場股票型基金資金淨流出51億美元、為2016年11月以來最大單週淨流出。

不過，梁珮羚強調，雖然美國總統川普應只是透過關稅手段迫使貿易夥伴坐上談判桌，最終仍可能採取協商取代對立，但在美中貿易戰結果未明朗前，市場疑慮未除，1月底至2月因利率急速彈升，造成道瓊工業指數大跌逾千點；因此，即便資金流向美股避險，仍須留意美股可能在高檔震盪時出現拉回壓力。

換個角度來看，富蘭克林投顧引述富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦．賽加爾（Chetan Sehgal）看法表示，若美國政府希望提振出口與製造，會更傾向弱勢美元，因此不認為美元會像過去一樣影響新興市場。新興市場可望維持強勁成長，同時看好與科技、消費相關「新經濟」產業投資機會。

賽加爾認為，過去美國升息期間，美元走強對新興市場造成壓力，但如今多數新興市場貨幣採取浮動外匯機制，整體新興市場呈現經常帳盈餘，新興市場各區域間貿易也更重要。（編輯：鄭雪文）1070625