北韓紀念韓戰開戰週年 往年批美言論不復見

每年6月25日，北韓嚴密管控的國營媒體通常會充斥反美的謾罵言論，不過事實證明，2018年明顯例外。

不過平壤長久以來指控美國為了實現稱霸世界計畫而煽動韓戰，並將朝鮮半島分裂歸咎於華府。二次大戰結束時，莫斯科和華府同意將朝鮮半島一分為二，並由兩國分別接管。

（中央社首爾25日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行歷史性的高峰會談後，北韓今天紀念韓戰開戰週年，國營媒體卻明顯不見以往司空見慣的譴責美國言論。

北韓共產黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）報導：「每年的今日，我國軍民會划著記憶之船，心中充滿保衛國家的信念和決心。」

報導接著指出：「更出乎全世界意料之外的是…我國全民團結殲滅敵人。」「勞動新聞」的所有報導均未指出敵人為何。

和今年截然相反的是，「勞動新聞」去年韓戰開戰紀念日當天出刊的6版內容全都充斥各式各樣的批評「美帝」言論，譴責美國人發動「大屠殺，以最殘忍野蠻的方式大舉殘殺無數朝鮮人民」。

今年的韓戰開戰紀念日距離史無前例的川金會不到兩週。

平壤街頭已看不到敵意較強烈的反美宣傳。平壤火車站外一處重要場所以工業和農業的視覺宣傳看板，取代原本的飛彈發射和軍隊編隊圖像。

分析家表示，北韓媒體在韓戰開戰週年紀念報導罕見地未提到美國，可能是金正恩政權為維持現行外交氛圍所做的部分努力。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070625