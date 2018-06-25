班克西閃電突擊巴黎 6幅塗鴉政治味濃

最政治性的畫作議題質疑法國政府的嚴厲反移民政策，近3年來在巴黎剷除近40個臨時營地。總統馬克宏（Emmanuel Macron）決定，不要讓巴黎變成吸引難民的城市。

根據「街頭藝術新聞」網站（Street Art News），這是班克西首次到巴黎，這些令人驚奇的畫作處理種族歧視、反猶太、移民及其他議題。

世界知名塗鴉畫家近日在巴黎城裡不同地方牆上留下多達6幅畫作，沒有任一畫作留有簽名，如同班克西近幾年來同樣手法。但有專家告訴法新社，這些畫作看似出自班克西之手。

有一牆壁畫作是一個黑人小女孩在她的睡袋和玩具熊旁的牆上，在納粹符號卍上方，以粉紅色噴漆繪出壁紙圖案。

這幅塗鴉位在巴黎北邊官方難民庇護所旁牆上，此地於3月時，無視社會黨巴黎市長伊達戈（AnneHidalgo）的抗議，在爭議中關閉。在那之後，包括小孩和青少年等約2000名移民，就地沿著運河和在車道橋下睡覺。直到今天，仍有移民睡在這幅牆壁塗鴉旁。

專家說，這幅塗鴉與班克西2009年作品Go FlockYourself遙相呼應。

長期支持難民議題的班克西並未證實這些作品出自他之手。

另一幅似觸及同樣也很敏感的法國禁戴頭巾議題，顯示拿破崙1800年騎馬跨越阿爾卑斯山入侵義大利，然而他的臉和身體被紅色披風包住。

第3幅在塞納河左岸梭爾邦大學附近，似乎在諷刺法國革命精神已死。

第4幅牆壁畫作就在附近，批評政治人物和商業領袖。一名衣冠楚楚男子先鋸掉狗的腿，然後給牠一根骨頭。

上週末又發現班克西另外2幅有老鼠的畫作，其中一隻老鼠正要引爆，另一隻騎上香檳飛噴出去的軟木塞。

藝術史學家和街頭藝術專家阿丹尼（Paul Ardenne）對法新社說，巴黎這些牆壁畫作很像班克西的風格。「顏色、線條、主題和他採用照片影像的方式，所有線索指向班克西風格，有非常特別的特徵。如果（小女孩那幅）不是出自班克西之手，那也是非常好的複製品。」

他說，如不是班克西真跡也沒關係，因「已顯示班克西效應，及其運用媒體、作品的能力」。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070625