撫養癱瘓盲姪 嬸代母職不離棄

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣苑裡鎮58歲鄭姓男子自幼失怙，林姓嬸嬸對他視如己出撫養成人，然而鄭男婚後遭逢喪妻、二兒子成植物人，自己失明、中風癱瘓，已高齡81歲的林婦仍不離棄堅持照顧，令人動容。

來自雲林的雲邑法玄堂法主慈善會創辦人張根源近日接觸到這起急難救助個案，對於林姓老婦人對鄭姓姪子的不離不棄，除感到心酸不捨，更有無比敬佩。

張根源指出，這對嬸姪住在苑裡鎮海岸里一處小漁村，早年鄭男未出生時，父親因海難往生，母親在他3個多月大時即改嫁，留下鄭男及2個姊姊，林婦除了照顧自己2個兒子，也「嬸代母職」，一手拉拔3姊弟長大。