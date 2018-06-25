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中央社

賴清德提政府三大職責 勉公務員壯大國家

中央社2018/06/25 19:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）國發會今天舉行第一屆「政府服務獎」頒獎典禮，行政院長賴清德到場致詞頒獎，並強調政府有三大職責，即服務人民、安定社會、建設國家，期勉同仁共同落實，進而壯大國家。

本次「政府服務獎」是各中央機關與地方政府共推薦174個機關參選，由國家發展委員會邀請學者專家，以審慎嚴謹、實地驗證的方式，評選出30個服務績優機關。

賴清德致詞時指出，這次得獎機關，不論中央或地方，都可歸結出3大特色，一是展現創新的精神，應用科技提供最好的服務；二是由機關首長親自帶領同仁，以奉獻的精神全心投入；三是充分考量民眾的需求，展現出開放政府的精神。

賴清德期許這些得獎機關的作為，能成為全國所有公務同仁學習的榜樣，引領各機關積極投入服務改善及創新。

賴清德強調，政府的職責在於服務人民、安定社會以及建設國家。在服務人民方面，要能視民如親、具備同理心；在安定社會與建設國家方面，要有清廉、勤政、愛鄉土的精神，如此一來，不僅可使人民安居樂業，更能壯大國家發展。

「政府服務獎」前身為「政府服務品質獎」，國發會主委陳美伶致詞時則說明，過去政府服務多屬於臨櫃、面對面的型態，隨著數位經濟與網路時代的來臨，政府服務型態必須有全方位的改變。

國發會官員進一步解釋，政府服務獎鼓勵的面向更廣，希望各機關服務過程能夠導入民眾意見、使用創新科技，讓政府服務智慧化、人性化；而從這次的得獎名單中，也可看到許多單位已經朝此方向邁進。

以台南市政府衛生局為例，除了運用資通訊科技建置台南市登革熱疫情地理資訊系統，並善用科技工具如Google服務功能，進行熱點分析及繪製化學防治或病媒蚊孳生源範圍等時間，強化疫情監測、預警等事項。

另外，台南市政府也推動創新的「智慧捕蚊燈計畫」，將該燈捕捉到的蚊子特性資料透過無線網路上傳至雲端平台，結合大數據分析，擬定登革熱相關防治策略，並透過「台南市資料開放平台」，促成民間開發11項登革熱防治應用系統，民眾可運用「掌蚊人APP」，定位搜尋「登革熱NS1抗原快速診斷試劑」診所及通報髒亂點，運用民間力量，有效提升防治成效。（編輯：張均懋）1070625

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