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國防軍武

陳永康蒞復興崗講演　勉軍校畢業生陶冶武德

軍聞社2018/06/25 18:12
▲ 國防部25日邀請前副部長陳永康，為「國軍軍事校院107年班畢業生愛國教育」參訓學生授課。（軍聞社記者李一豪攝）
▲ 國防部25日邀請前副部長陳永康，為「國軍軍事校院107年班畢業生愛國教育」參訓學生授課。（軍聞社記者李一豪攝）
前國防部副部長陳永康25日期勉軍事校院畢業生陶冶軍人武德，成為優秀國軍幹部。（軍聞社記者李一豪攝）

（軍聞社記者李一豪臺北25日電）國防部今日邀請前副部長陳永康，為「國軍軍事校院107年班畢業生愛國教育」參訓學生授課，藉其精闢剖析，使新科幹部瞭解武德教育的時代意義與價值。

　陳前副部長上午在國防大學復興崗校區，以「現代軍人應具備之武得修養」為題，對畢業生實施專題講演，過程中，他特別舉出「傳承黃埔精神，弘揚軍人武德」、「現代化軍官應具備條件」、「陶冶高尚品德，成就將校風範」等要點，輔以個人軍旅生涯經歷與見聞，引導畢業生領略其中意涵。

　陳前副部長指出，黃埔精神「犧牲、團結、負責」是環環相扣的重要價值，其中，「團結」的基礎是領導，管理者有好的領導才能促使部隊團結，而「負責」是把事情做好、做對，唯有實事求是、精益求精，才能做到人人負責的境界，至於「犧牲」，就是軍人武德的展現。

　陳前副部長補充，軍人武德包含「智、信、仁、勇、嚴」，其內涵轉化成具體修為，就是「洞察是非，明辨義利，以見其『智』」、「誠實無欺，忠貞不移，以昭其『信』」、「衛國保民，捨生取義，以盡其『仁』」、「負責知恥，崇尚氣節，以全其『勇』」、「公正無私，信賞必罰，以申其『嚴』」。

　另外，陳前副部長期許畢業生，要秉持「堅定忠貞的愛國精神」、「冒險求變的創新精神」、「務實求精的苦幹精神」、「協調合作的團隊精神」，磨練用兵素養，並以包容與承擔，作為三信心「信仰、信任、自信」的骨幹，使自己成為一位「領導用心、決策用腦、執行靠意志力」的優秀國軍幹部。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
張冠群代表國防部感謝童綜合醫院秦良丰轉院臺北三總　李喜明親赴探

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