NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈日本球迷撿垃圾被狂讚　陸媒吃味KD要來了　7月10日第4度訪台台灣大寬頻500M上網$799
中央社

年改恐衝擊消費 經部：薪資增加可減緩影響

中央社2018/06/25 19:57
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北25日電）軍公教年改7月1日將上路，外界憂心衝擊民間消費，經濟部今天表示，今年就業人數及經常性薪資皆較去年增加，可望抵銷年改衝擊，下半年零售業營收預估續呈正成長。

經濟部統計處今天公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，皆為歷年同月新高，延續去年下半年景氣復甦挹注消費動能走勢；統計處副處長王淑娟表示，由於去年下半年基期較高，今年下半年成長幅度可能不如上半年高，但仍可望維持正成長。

媒體關心軍公教年金改革是否可能衝擊消費動能，王淑娟表示，今年就業人數增加，1到4月就業人數762.7萬人，較去年同期增加12.2萬人，與經常性薪資相乘，全國總薪資平均每個月較去年同期增加126億元，粗估全年將增加1512億元，若以年改每年減少國庫支出400億來計算，應可抵減衝擊，但仍不排除對部分家庭消費動能的衝擊。

5月零售業營業額3565億元，年增5.7%，累計1到5月年增4.7%，為近7年最大增幅。王淑娟表示，零售業成長幅度較先前預期高，主要挹注來源包括汽機車業、資通訊及家電設備業、家庭器具與用品業，以及燃料零售業。

其中汽機車業主要受到進口車買氣挹注，從掛牌數統計，進口車5月掛牌數年增10.8%，加上單價較高，抵銷國產車年減6.1%減幅。

資通訊及家電設備業則受惠於3C新品及涼夏家電買氣上升，加上去年暖冬效應導致基期較低所致；母親節檔期則帶動家庭器具及用品業成長，王淑娟說，業者表示，珠寶、鐘錶等高單價商品買氣較去年好很多，統計處推估，股市上萬點逾一年的財富效果可能也是推升買氣因素。

5月餐飲業受惠於母親節聚餐及夏日茶飲旺季，營業額398億元，年增6.5%，累計1到5月營業額年增4%，為近4年最大增幅；批發業營業額8719億元，年增7.4%，主因智慧科技應用擴展，帶動記憶體等電子零組件需求暢旺，加上鋼品外銷價量齊揚所致。

展望6月，新興應用擴增，加上國際油價及原物料價格續漲，批發業營收預估年增4.2%；零售業及餐飲業則因逢端午節、畢業季及世足賽開打，加上天氣炎熱帶動節能家電與消暑商品需求，分別可望年增5.5%及3.8%。（編輯：趙蔚蘭）1070625

男子墜樓中市百貨公司外 送醫搶中職選秀會名單揭曉 李振昌...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan