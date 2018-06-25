美中貿易戰陰霾 亞股上周全數遭外資賣超 台股賣壓最

美中貿易戰煙硝四起，亞股上周首當其衝，全數遭外資賣超，其中，台股因流動性佳，加上股市表現今年來名列前矛，導致國際資金今年來大舉賣超，2018 年迄今賣超金額逾 78 億美元，為亞股之最，且上周賣超金額達 16 億美元，不僅為亞股賣壓最沉重的市場，也是 4 個月以來最大單周賣超金額。
不過，在內資力挺之下，今年來印度與台股表現相對亮眼，年迄今分別上漲 4.79% 與 2.41%。
摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲市場今年來遭逢逆風，且自第 2 季國際市場雜音不斷的影響下，外資對於亞股的態度更趨於保守，幾乎多站在賣方，使亞股承壓，股價也難有驚喜表現。
張致寧指出，根據歷史經驗，亞洲出口與企業獲利呈正相關，近期在出口回溫帶動下，料將有利盈亞股企業餘展望走升，加上亞股經過這波拉回之後，股價淨值比已由 1.7 倍降至 1.6 倍左右，建議投資人不妨留意中國、南韓，以及東南亞如新加坡、泰國、印尼等體質較佳的亞洲市場。
至於台股部分，有分析師認為，基本面仍為牽動股價的關鍵，台灣經濟成長穩定，且進入除權息旺季，台股擁有相對較高現金股息殖利率，對全球資金仍具吸引力。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>