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中央社

中職選秀會名單揭曉 李振昌高中投捕成熱門人選

中央社2018/06/25 19:58
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職棒今天公布2018年度新人選秀會名單，共有88人投入選秀，選秀會將於7月2日登場，旅美好手李振昌、陳品學及平鎮投補搭擋古林睿煬、戴培峰，都可望成為首輪熱門人選。

中華職棒2018年度新人選拔會今天報名截止，加上測試會獲推薦33名選手，共有88位選手投入今年選秀，包括投手39名、捕手10名、內野手22名、外野手17名。

其中，不乏擁有世界大學棒球錦標賽培訓隊以及中華培訓隊資歷的選手，包含2016年U23世界盃國手廖乙忠、賴智垣、高宇杰；2017世大運國手吳俊杰、陳麒源、王正棠以及同為U23世界盃國手的張皓緯、施冠宇等人。

具旅外資歷者共4人，包括通過測試會的林驛騰、旅美好手李振昌和陳品學以及效力日本獨立聯盟的張竣龍。

今年還有23名高中應屆畢業生參加選秀，例如穀保王牌投手李承風、平鎮高中王牌投手古林睿煬及捕手戴培峰、擁有優秀阻殺絕技的興大附農李丞齡、興大附農張偉聖則是來自台東張家班、台東體中胡冠俞是位投打二刀流的好手，高苑工商蕭憶銘則想超越學長廖健富，都是受到關注的年輕新戰力。

31歲的李振昌在結束旅外生涯後，這次回台參加選秀，與陳品學、來自平鎮高中的投手古林睿煬及捕手戴培峰，預期都將是今年選秀第一輪指名的熱門人選。

去年高中生捕手廖健富首輪被Lamigo桃猿選中，成為首位高中生選秀狀元，今年即站穩球隊先發，目前暫居安打、打擊率、打點3冠王，今年富邦悍將握有狀元籤，高中生能否再搶下狀元，值得關注。（編輯：張芷瑄）1070625

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